Рождение Венеры: Надя Дорофеева соблазнила формами в морской пене

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шикарные формы певицы на фоне волн взбудоражили фантазию поклонников

Надя Дорофеева, которая решила отдохнуть от плотного гастрольного графика дуэта "Время и Стекло" и улетела с супругом Владимиром Дантесом на Мальдивы, тем не менее регулярно отчитывается в соцсетях о том, как проводит время. Бесчисленные пальмы и морские пейзажи, непременные атрибуты ее постов, захватывают воображение тех, кто остался зимовать в Украине и может только мечтать о релаксе на райском острове.

Конечно не обходиться и без сложностей, например недавно Надя призналась, что абсолютно не знает чем заняться с мужем, когда нет компании в уединенном месте, на что подписчики отреагировали очень бурно и дали несколько рекомендаций, как легко устранить такую неловкость.

Однако основной темой обсуждений постов в последнее время стала фигура Дорофеевой, которую она демонстрировала в различных купальниках, а иногда и вовсе без них. Позируя на пляже на фоне пальм и волн, Надя собирала бесчисленные комплименты от фанатов, которые нахваливали ее длинные ноги, изящную талию и умение шикарно позировать. И никакие подозрения некоторых подписчиков в использовании фоторедакторов и фильтров при обработке фото, не смогли испортить впечатление от изящного кадра в ультратрендовом купальнике с открытой спиной.





Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Полное фото можно посмотреть здесь

Красотка

Купальник

Надь ты русалка, ты создаёшь волны

Повезло Дантесу...

Отчиталась Надежда и о том, что их отпуск с мужем подходит к концу, о чем она совершенно не сожалеет, потому что уже достаточно отдохнула и готова приступить к работе. И не смотря на то, что погода немного испортилась и небо затянули тучи, звезда не расстроилась, а наоборот призналась, что чувствует себя прекрасно.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сегодня наш 10-ый день отпуска. Погодка тут подвела, почти всё время шли дожди. Но все-равно такое классное ощущение внутри. Кажется, я почти готова работать", - написала она под фото.

Пальмы и Надежда, прекрасное сочетание

Самая самая

Ключевое слово "почти"

Русалка, от того и волны и дождь)

Надя, отдіхай, пока можешь

Вау, какая

Надеюсь хорошо отдохнула

Ждем тур

Скорее бы концерты

Однако стоит отметить, что жизнь артиста — это не всегда райский отдых, так недавно Надя Дорофеева рассказывая интересные факты о себе, внезапно призналась в своих страхах и комлпексах.