Така мила: Надя Дорофєєва показала, як починає свій день (відео)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка чистить зуби і наносить макіяж під веселу пісню

Надя Дорофєєва з задоволенням ділиться з шанувальниками моментами свого життя - співачка часто публікує фотографії з поїздок, а також домашні кадри з чоловіком або ж робочі, приміром з репетицій та підготовки до виступів. До речі, нещодавно артистка змінила імідж і стала схожа на відому американську співачку Біллі Айлиш. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася милим відеороликом, на якому показала, як проходить її ранок.

На відео Надя лежить в ліжку, після чого в халаті йде у ванну чистити зуби. Далі дівчина показала, як вона наносить крем на обличчя, одягається і фарбується. В кінці не обійшлося без чашечки кави латте - улюбленого напою Дорофєєвої. Все це вона робить під веселу пісню групи Spice Girls.

"Всім гарного дня", - побажала знаменитість під публікацією.

Відео: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фолловери дякують співачку за гарний настрій і позитив і захоплюються її красою.

Надь, ти як енергетик. Стільки енергії вранці, звідки?

Головне-латте в кінці!! доброго дня

Найкраще ранок починається тільки з твоїх кліпів в Твк Струм

І Надя без латте, не Надя

а особа в кінці, просто буся

Моя зайкааа

Доброго дня)

Яка ж ти сонячна

І вам теж доброго дня. Спасибі за таку дозу настрою

Нереально красива

Можна мені бути такою ж красивою з ранку?

Латте ти без нього нікуди і ти без латте не Надюшка

Про у ванній коли чищу зуби також танцюю

найкрасивіша буся. Не ну якщо ти не вип'єш латте, то це не ти. Мій найулюбленіший ТикТокер

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва спокусила стильним total black виходом в платті-піджаку.