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В коротком платье-пиджаке: Надя Дорофеева соблазнила стильным total black выходом

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.02.2020 - 21:50
В коротком платье-пиджаке: Надя Дорофеева соблазнила стильным total black выходом
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица восхитила поклонников новым фото

Надя Дорофеева, которая сменила имидж и стала похожа на американскую певицу Билли Айлиш, показала новое фото в Instagram. На снимке она позирует вся в черном, сделав фото перед зеркалом.

Украинская певица предстала перед поклонниками в черном коротком платье-пиджаке, черном пальто, также на ней надеты черные колготки и ботинки.

В коротком платье-пиджаке: Надя Дорофеева соблазнила стильным total black выходом

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"02.02.2020 - не забудьте загадать желание", - подписала фото Дорофеева. Поклонники артистки также прокомментировали ее снимок.

  • Лук огонь;
  • Вау;
  • Какая красивая;
  • Мой котик самый красивый;
  • Эта сумка-новогодний подарок Вовы, не так ли?
  • Ты эффектно и шикарно выглядишь в любой одежде;
  • Фигура огонь;
  • Наше самое большое желание это, чтобы вы с Вовой публиковали побольше совместных видео, фото;
  • Уже загадала;
  • Шикарно;
  • Не могу перестать смотреть на это фото. Ты невероятная.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес провели романтический отпуск вдвоем, но они не забывали и о огромной армии своих поклонников.

Семейная пара поделилась яркими фотографиями со своих путешествий по экзотическим странам и Европе. При этом Дантес опубликовал в Instagram нежный кадр с поцелуем и продемонстрировал богатство техник. Подписчики артиста оценили фото и написали паре искренние комплименты.

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Новости Украины шоубизНадя Дорофеева
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