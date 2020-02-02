В коротком платье-пиджаке: Надя Дорофеева соблазнила стильным total black выходом

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица восхитила поклонников новым фото

Надя Дорофеева, которая сменила имидж и стала похожа на американскую певицу Билли Айлиш, показала новое фото в Instagram. На снимке она позирует вся в черном, сделав фото перед зеркалом.

Украинская певица предстала перед поклонниками в черном коротком платье-пиджаке, черном пальто, также на ней надеты черные колготки и ботинки.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"02.02.2020 - не забудьте загадать желание", - подписала фото Дорофеева. Поклонники артистки также прокомментировали ее снимок.

Лук огонь;

Вау;

Какая красивая;

Мой котик самый красивый;

Эта сумка-новогодний подарок Вовы, не так ли?

Ты эффектно и шикарно выглядишь в любой одежде;

Фигура огонь;

Наше самое большое желание это, чтобы вы с Вовой публиковали побольше совместных видео, фото;

Уже загадала;

Шикарно;

Не могу перестать смотреть на это фото. Ты невероятная.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес провели романтический отпуск вдвоем, но они не забывали и о огромной армии своих поклонников.

Семейная пара поделилась яркими фотографиями со своих путешествий по экзотическим странам и Европе. При этом Дантес опубликовал в Instagram нежный кадр с поцелуем и продемонстрировал богатство техник. Подписчики артиста оценили фото и написали паре искренние комплименты.