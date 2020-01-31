Надя Дорофеева сменила имидж и стала похожа на Билли Айлиш

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица выбрала более глубокий и насыщенный цвет волос, чем обычно

Надя Дорофеева, которая наконец вернулась с длительного путешествия со своим супругом Владимиром Дантесом по экзотическим странам и Европе, где она кстати позировала на краю обрыва в самой западной точке континента, порадовала поклонников известиями о том, чем она занимается в Украине.

Певица опубликовала фото, которое подписала "New me", на котором продемонстрировала свою новую стрижку и окрашивание в более глубокий и насыщенный цвет, чем мы привыкли видеть на ней в последнее время.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Возможно не только новая стрижка повлияла на мнение комментаторов, но и объемный худи, который надела Надя, но многие отметили, что имидж знаменитости теперь подозрительно напоминает внешний вид Билли Айлиш, победительницы премии Грэмми-2020 в пяти музыкальных номинациях.

Фото: Билли Айлиш (instagram.com/billieeilish)

Намеренно так получилось или случайно не известно, однако подписчики Дорофеевой отметили, что новый стиль ей однозначно к лицу: