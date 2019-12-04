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Такая большая! Ким Кардашьян показала новое фото подросшей дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 19:32
Такая большая! Ким Кардашьян показала новое фото подросшей дочери
Ким Кардашьян с дочерью (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звездная мама порадовала подписчиков

Ким Кардашьян любит выкладывать фото и видео со всеми своими детьми, но 6-летняя Норт явно лидирует по количеству постов на странице знаменитой мамы. Ким не устает восторгаться чувством вкуса своей девочки, которая уже давно стала модной иконой знаменитого семейства. Иногда же она просто демонстрирует, что мама и дочь – настоящие подруги, которые всегда не прочь повеселиться и покривляться на камеру.

Такая большая! Ким Кардашьян показала новое фото подросшей дочериКим и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

В этот раз Ким показала именно такое фото. Девушки делают селфи в домашней обстановке. На Ким надет черный свитер, волосы знаменитость собрала в высокий хвост – одну из своих любимых причесок в последнее время, а макияж сделала в лучших традициях клана Кардашьян: безупречный тон, яркий контуринг, четко прорисованные брови, губы и накладные ресницы.

Такая большая! Ким Кардашьян показала новое фото подросшей дочериКим с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Норт косметику не использовала, но ее образ также получился весьма ярким. Девочка надела свитер с забавным принтом из обезьян и подобрала в тон ему ленту в волосы. Завершают картину крупные серьги-кольца, а также тонкая цепочка. Норт выглядит не по годам взрослой и стильной. Фолловеры просто засыпали маму и дочь приятными комментариями и словами умиления, а само фото оценили более чем в 2 миллиона лайков. Многие подписчики Ким отметили, что Норт – копия Канье.

Напомним, перед этим Ким показала их с дочерью стристайл-образы из Хьюстона. Ким выбрала для выхода в свет черные кожаные брюки, белую футболку, а также разноцветный плащ, которые дополнила классическими туфлями. А Норт надела джинсовый комбинезон с принтом, курточку и белые ботинки.

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