Мамина дочка: Ким Кардашьян демонстрирует новый стильный наряд 6-летней Норт

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким и Норт в стильных нарядах гуляют по Хьюстону

Ким Кардашьян – известная икона стиля, которая любит радовать публику яркими выходами в свет. И 6-летняя дочь звезды Норт явно пошла в маму. Малышка, которую уже в сети знают как самую модную девочку из семейства Кардашьян-Дженнер, постоянно экспериментирует с фасонами, оттенками и новинками. Она обожает ходить по магазинам вместе с Ким, а еще больше – покупать ткань и самостоятельно разрабатывать дизайн одежды, доверяя пошив вещей лучшим портным. К примеру, для поездки в Японию летом Норт создала целый гардероб, о чем Ким написала в своем микроблоге.

Ким и Норт в Хьюстоне (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад Ким поделилась новым фото, где мама и дочь предстали во всей красе. Ким надела кожаные черные брюки, белую футболку, а также плащ с бархатными серыми рукавами и красными и черными лентами. Дополнила образ обувь на высоком каблуке и объемная белая сумка. Волосы 39-летняя красотка собрала в конский хвост, а макияж сделала яркий.

Норт, как всегда, выделилась ярким нарядом (фото: instagram.com/thehapablonde)

Норт выбрала деним-лук в сине-белых тонах. Комбинезон с принтом в виде скелета и джинсовая курточка-оверсайз отлично сочетались с белой футболкой и белоснежными ботинками на невысоком каблуке. Волосы маленькая фешиониста заплела в косички – одну из своих любимых причесок. Из аксессуаров она выбрала колье с крупным камнем, а также надела кольцо-пирсинг в нос, которое уже однажды наделало много шума в сети. Напомним, подписчики были возмущены, что звезда позволила своей малолетней дочери такие аксессуары. Тогда же Ким поспешила сообщить в своих сториз, что сережка не настоящая и прокалывать нос малышке не пришлось.

Мама и дочь на Хэллоуин (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Хьюстон», – коротко написала Ким под фото, заставив поклонников в который раз восхититься, какие Ким и Норт милые и стильные. К слову, фото не новые – они были сделаны некоторое время назад, но только сейчас Ким нашла минутку опубликовать их.