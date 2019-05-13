"Так похожа на маму": Даша Астафьева очаровала сеть детским фото

Певица поздравила маму с Днем матери
Даша Астафьева сейчас известная певица и модель, которая имеет многотысячную армию поклонников. Артистка регулярно восхищает их стильными нарядами и пикантными кадрами с откровенных съемок, ведь она настоящий мастер эротического позирования. Однако на этот раз знаменитость решила показать другую свою сторону и поделилась милым детским фото.
На снимке маленькая Даша запечаnлена вместе с мамой - таким образом она решила поздравить ее с Днем матери, который в этом году выпал на 12 мая. Волосы девочки собраны в высокий хвост, а одета она в джинсовый костюмчик.
Под публикацией Астафьева поделилась трогательными воспоминаниями о детстве.
Фото: Даша Астафьева с мамой (instagram.com/da_astafieva)
"Мы с мамой всегда были на волне) Джинсовый костюм, который сама расшила кружевом, "пальмочка" на голове, отсутствие четырех передних зубов...
Сейчас бы все отдала, чтоб повторить", - написала певица.
Подписчики не смогли не отметить потрясающее сходство звезды с ее мамой и оставили множество умиленных отзывов.
Фото: Даша Астафьева с мамой (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото.
Мы также писали, что Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.
Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.