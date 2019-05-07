В нижнем белье и перьях: Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица сверкнула аппетитными формами

Сексуальная Даша Астафьева регулярно балует своих поклонников пикантными снимками в эффектных и соблазнительных образах - артистка мастерски освоила умение красиво позировать и восхищать получившимися кадрами. На этот раз певица порадовала фанов "горячей" фотосессией, в очередной раз сверкнув роскошными формами. Фото обольстительная красотка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Даша запечатлена в бежевом нижнем белье. При этом артистка прикрывается имитацией птичьего крыла с черными перьями и принимает соблазнительные позы, которые подчеркнули ее аппетитные ягодицы и осиную талию.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Плавно показываю путь [сами знаете куда] всем, кто спамит в комментариях", - с юмором отметила Астафьева под снимком с вытянутой рукой.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Подписчики бурно отреагировали на эффектные кадры и оставили множество восхищенных комментариев.

"Дашенька, вы прекрасны, потрясающая женщина!!!!"

"Ідеальна жінка"

"Ну разве не шедевр)?"

"Даша - вы порхающая Муза"

"Черный лебедь"

"Чудесное фото!"

"Даша, эта попа, этот профиль"

"Така жіночна"

"Жінка-цариця"

"Не складывайте крылья! Красивая женщина всегда в полете! Ваш полет это что-то незабываемое! Берегите себя!"

"Вдохновляешь"

"Дарина нібито не літає, а крила має"

Напомним, ранее Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом.

Мы также писали, что Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.

Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.