В нижнем белье и перьях: Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото

Певица сверкнула аппетитными формами
Сексуальная Даша Астафьева регулярно балует своих поклонников пикантными снимками в эффектных и соблазнительных образах - артистка мастерски освоила умение красиво позировать и восхищать получившимися кадрами. На этот раз певица порадовала фанов "горячей" фотосессией, в очередной раз сверкнув роскошными формами. Фото обольстительная красотка опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках Даша запечатлена в бежевом нижнем белье. При этом артистка прикрывается имитацией птичьего крыла с черными перьями и принимает соблазнительные позы, которые подчеркнули ее аппетитные ягодицы и осиную талию.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
"Плавно показываю путь [сами знаете куда] всем, кто спамит в комментариях", - с юмором отметила Астафьева под снимком с вытянутой рукой.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Подписчики бурно отреагировали на эффектные кадры и оставили множество восхищенных комментариев.
Напомним, ранее Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом.
Мы также писали, что Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.
Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.