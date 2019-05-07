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В нижнем белье и перьях: Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2019 - 21:35
В нижнем белье и перьях: Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица сверкнула аппетитными формами

Сексуальная Даша Астафьева регулярно балует своих поклонников пикантными снимками в эффектных и соблазнительных образах - артистка мастерски освоила умение красиво позировать и восхищать получившимися кадрами. На этот раз певица порадовала фанов "горячей" фотосессией, в очередной раз сверкнув роскошными формами. Фото обольстительная красотка опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Даша запечатлена в бежевом нижнем белье. При этом артистка прикрывается имитацией птичьего крыла с черными перьями и принимает соблазнительные позы, которые подчеркнули ее аппетитные ягодицы и осиную талию.

В нижнем белье и перьях: Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Плавно показываю путь [сами знаете куда] всем, кто спамит в комментариях", - с юмором отметила Астафьева под снимком с вытянутой рукой. 

В нижнем белье и перьях: Даша Астафьева восхитила роскошной фигурой на пикантных фото

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Подписчики бурно отреагировали на эффектные кадры и оставили множество восхищенных комментариев.

  • "Дашенька, вы прекрасны, потрясающая женщина!!!!"
  • "Ідеальна жінка"
  • "Ну разве не шедевр)?"
  • "Даша - вы порхающая Муза"
  • "Черный лебедь"
  • "Чудесное фото!"
  • "Даша, эта попа, этот профиль"
  • "Така жіночна"
  • "Жінка-цариця"
  • "Не складывайте крылья! Красивая женщина всегда в полете! Ваш полет это что-то незабываемое! Берегите себя!"
  • "Вдохновляешь"
  • "Дарина нібито не літає, а крила має"

Напомним, ранее Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом.

Мы также писали, что  Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.

Кстати, Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.

Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами "Я без ума!" Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом
Новости Украины певецДаша Астафьевафигура
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