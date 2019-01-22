"Так будет лучше": TAYANNA шокировала отказом участвовать в Нацотборе на Евровидение 2019

Фото: Татьяна Решетняк (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Артистка попросила отнестись к ее решению с пониманием

Украинская певица Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, которая ранее была в списке участников на Национальный отбор на Евровидение 2019, поразила поклонников неожиданным заявлением - артистка приняла решение отказаться от участия в конкурсе. Обращение она опубликовала на своих страницах в социальных сетях, где официально заявила, что не не будет снова пытаться попасть на Евровидение.

Исполнительница отметила, что так будет лучше для всех. и попросила с пониманием отнестись к ее решению.

"Друзья, поздравляю! У меня для вас важное сообщение. Вчера вечером я приняла очень непростое, но осознанное для себя решение. Больше я не буду принимать участие в Национальном отборе на Евровидение. Верю, что так будет лучше для всех. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с уважением и пониманием.

Иногда вселенная не дает тебе чего-то не потому, что ты этого не заслуживаешь, а потому, что ты заслуживаешь чего-то другого. Чтобы это подтвердить, чувствую, что именно сейчас я должна сделать этот выбор.



Я уверена, что найдутся артисты, которые не попали в перечень участников, но каким билет до Израиля нужнее, чем мне. А еще со временем, я все же поняла, что главное соревнование в жизни творческого человека – это соревнование с собой. Получить победу в нем можно только при одном условии – быть искренним с собой и иметь силу принимать непростые решения. Я уважаю и люблю всю нашу команду, которая верит в меня и все это время делала все, чтобы мы достигли этой амбициозной цели. Но я говорю Нет. Достаточно. Сейчас я погружаюсь в то, что меня действительно увлекает - запись нового альбома и подготовка к сольному концерту. Я благодарна всем за поддержку все это время. Для меня это очень важно и именно это меня вдохновляет. Своей музыкой обнимаю каждого! Ваша Tayanna", - написала артистка.

Фото: Татьяна Решетняк (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Отметим, что TAYANNA принимала участие в Нацотборе два раза подряд - в 2017 и 2018 годах, и оба раза занимала второе место.

Мнения поклонников разделились - некоторые поддержали певицу и отметили, что это было правильное решение, другие же призывают ее одуматься и признаются, что теперь не видят смысла смотреть Нацотбор.

"Дуже шкода, але я вважаю Ви зробили вірне рішення. Хай щастить вам у всьому!;

"Не понимаю тех, кто одобряет Ваш уход. Пожалуйста, верните обратно, пока не поздно. Я не страдаю фанатизмом, просто Вы лучше поете всех участников и включая Kazka, благодаря вокалу и голосу. Я хочу чтоб Украину достойно представили на Евровидение, а не опозорились третий раз";

"Это правильное решение! Теперь держите свое слово, и не ходите больше на нац. отбор. Удачи вам в творчестве и вдохновения";

"Ви і так вже переможниця! Давно! Успіхів Вам у всьому!";

"Блін. Я так чекав відбір на Євро. А тепер не має сенсу дивитись. Тетяна ти неймовірна. Коли нова пісня?";

"Эхххх, хотел, чтобы вы от Украины поехали и зажгли Европу....";

"Теперь даже голосовать там нету за кого", - делятся эмоциями фаны Татьяны.

Скриншот комментариев (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Ранее мы сообщали, что поклонники TAYANNA сомневаются в том, что певица готовится к участию в Нацотборе на Евровидение 2019.

Напомним, ранее LITE писал о сольных участниках Нацотбора: LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT. У каждого парня свой уникальный и узнаваемый стиль.

Видео: LITE