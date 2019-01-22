"Так буде краще": TAYANNA шокувала відмовою брати участь у Нацвідборі на Євробачення 2019

Фото: Тетяна Решетняк (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Артистка попросила поставитися до її рішення з розумінням

Українська співачка Тетяна Решетняк, відома як TAYANNA, яка раніше була в списку учасників на Національний відбір на Євробачення 2019, вразила шанувальників несподіваною заявою - артистка прийняла рішення відмовитися від участі в конкурсі. Звернення вона опублікувала на своїх сторінках у соціальних мережах, де офіційно заявила, що не буде знову намагатися потрапити на Євробачення.

Виконавиця зазначила, що так буде краще для всіх. і попросила з розумінням поставитися до її рішення.

"Друзi, вітаю! Маю для вас важливе повідомлення. Вчора ввечері я прийняла дуже непросте, але усвідомлене для себе рішення. Бiльше я не братиму участь в Національному відборі на Євробачення. Вiрю, що так буде краще для всіх. Сподiваюсь, що ви поставитесь до цього з повагою та розумiнням. Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого. Аби це пiдтвердити, вiдчуваю, що саме зараз я маю зробити цей вибір.

Я впевнена, що знайдуться артисти, які не потрапили у перелік учасників, але яким квиток до Ізраїлю потрібніше, ніж мені. А ще з часом, я все-таки зрозуміла, що головне змагання в життя творчої людини – це змагання з собою. Отримати перемогу в ньому можна лише за однієї умови – бути щирим з собою і мати силу приймати непрості рішення. Я поважаю і люблю всю нашу команду, яка вірить в мене і весь цей час робила все, щоб ми досягли цієї амбітної мети. Але я кажу Ні. Достатньо. Зараз я поринаю в те, що мене дійсно захоплює - запис нового альбому і підготовка до сольного концерту. Я вдячна всім за підтримку. Для мене це дуже важливо і саме це мене надихає. Своєю музикою обіймаю кожного! Ваша Tayanna", - написала артистка.

Фото: Тетяна Решетняк (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Зазначимо, що TAYANNA брала участь у Нацвідборі два рази поспіль - у 2017 і 2018 роках, і обидва рази займала друге місце.

Думки шанувальників розділились - деякі підтримали співачку і зазначили, що це було правильне рішення, інші ж закликають її схаменутися і зізнаються, що тепер не бачать сенсу дивитися Нацвідбір.

"Дуже шкода, але я вважаю Ві нікого вірне рішення. Хай щастить вам у всьому!;

"Не розумію тих, хто схвалює Ваш вибір. Будь ласка, поверніть назад, поки не пізно. Я не страждаю фанатизмом, просто Ви краще співаєте всіх учасників і включаючи Kazka, завдяки вокалу і голосу. Я хочу щоб гідно представили Україну на Євробачення, а не зганьбилися третій раз";

"Це правильне рішення! Тепер тримайте своє слово, і не ходіть більше на нац. відбір. Успіхів вам у творчості і натхнення";

"Ви і так вже переможниця! Давно! Успіхів Вам у всьому!";

"Блін. Я так чекав відбір на Євро. А тепер не має сенсу дивитись. Тетяна ти неймовірна. Коли нова пісня?";

"Эхххх, хотів, щоб ви від України поїхали і запалили Європу....";

"Тепер навіть голосувати там нема за кого", - діляться емоціями фани Тетяни.

Скріншот коментарів (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Раніше ми повідомляли, що шанувальники TAYANNA сумніваються в тому, що співачка готується до участі у Нацвідборі на Євробачення 2019.

Нагадаємо, раніше LITE писав про сольних учасників Нацвідбору: LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT. У кожного хлопця свій унікальний і впізнаваний стиль.

Відео: LITE