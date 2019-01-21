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Поклонники TAYANNA сомневаются в том, что певица готовится к участию в Нацотборе на Евровидение 2019

Lite » ТВ-шоу 21.01.2019 - 16:14
Поклонники TAYANNA сомневаются в том, что певица готовится к участию в Нацотборе на Евровидение 2019
TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Поклонники певицы не на шутку переживают!

10 января стали известны имена всех 16 участников Нацотбора на Евровидение 2019 от Украины. Среди них — певица TAYANNA, для которой этот отбор станет уже третьим в карьере. Ранее певица принимала участие в Нацотборе с песнями "I Love You" (2017), "Леля" (2018) и каждый раз останавливалась в шаге от победы.

Отметим, что ранее LITE более подробно писал о сольных вокалистках Нацотбора (TAYANNA, VERA KEKELIA и КiRA MAZUR), а также предлагал выбрать свою любимицу в небольшом опросе

Традиционно сразу после оглашения списка финалистов Нацотбора, все участники начинают активную промо-кампанию, привлекая внимание прессы и зрителей к своей истории и конкурсной песне. Однако поклонники TAYANNA в соцсетях уже отметили, что певица сохраняет подозрительное молчание.

Исполнительница до сих пор не представила и даже не анонсировала конкурсную песню. И, похоже, больше увлечена продвижением собственного сольного концерта, который состоится вскоре.

TAYANNA

"Репетиции в студии почти каждый день, подготовка к сольному концерту в столице уже начинает набирать обороты", — подписала фото TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

На это, в том числе, обратили внимание поклонники певицы, которые ждут от нее более активных действий в контексте участия в отборе на Евровидение 2019. Под свежим постом в Facebook TAYANNA о грядущем концерте поклонники уже прямо интересуются: точно ли певица готовится к выступлению в Нацотборе на Евровидение 2019? На что ни сама TAYANNA, ни ее пресс-служба пока не дают никаких комментариев.

Поклонники TAYANNA сомневаются в том, что певица готовится к участию в Нацотборе на Евровидение 2019

Поклонники TAYANNA сомневаются в том, что певица готовится к участию в Нацотборе на Евровидение 2019

Поклонники TAYANNA сомневаются в том, что певица готовится к участию в Нацотборе на Евровидение 2019

Поклонники TAYANNA сомневаются в том, что певица готовится к участию в Нацотборе на Евровидение 2019

В случае, если сомнения поклонников певицы подтвердятся и TAYANNA передумает принимать участие, уровень конкуренции в Нацотборе значительно снизится, что влечет за собой меньший  интерес зрителей к самому конкурсу в этом году.

 

Напомним, ранее LITE писал о сольных участниках Нацотбора: LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT. У каждого парня свой уникальный и узнаваемый стиль. 

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