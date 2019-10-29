Сын Тины Кароль дал свое первое интервью: Я никогда не бываю главным в компании

Эксклюзивно в журнале Viva! Вышло первое интервью сына Тины Кароль Вениамина и фотосессия певицы, которое снимали в Лос-Анджелесе в живописном каньоне Антилопа. Фотосессия заняла в журнале рекордных 12 страниц, фотографом выступила Алина Симоненко. В Instagram Тины Кароль также была опубликована "живая обложка" журнала - видеоролик со съёмок впечатляющей фотосессии.



Жизнь в Англии, семейные устои, совместные путешествия, отношения мамы и сына, влюбленности, мечты и многое другое… Все это в двойном интервью Тины Кароль и Вениамина Огира. На встречу с Viva! певица, телеведущая, актриса Тина Кароль пришла со своим 10-летним сыном Веней. Редкая удача, если учесть, что мальчик живет в Англии. Да и возможность пообщаться не только с нашей героиней, но и с ее ребенком, – настоящее везение.



Первая обложка в творческой жизни Тины Кароль была в Viva! Все самые эмоциональные и яркие моменты ее жизни: свадьба, рождение сына – становились поводом для наших встреч и интервью на протяжении этих 15 лет. Да и мы с интересом наблюдали за поворотами судьбы певицы. Вполне логично, что первое интервью с сыном Тины появилось на страницах журнала Viva! Свежий номер в продаже с 29 октября.





Вениамин Огир о своих друзьях в Англии: "У меня их много: 50 человек. Я никогда не бываю главным в компании. Мне лучше учиться хорошо, чем быть главным. А я и не хочу этого. У нас не принято, чтобы в компании был кто-то главный!"



О любимых занятиях: "После школы играю на барабанах, на фортепиано. Мне больше нравятся барабаны. Занимаюсь фехтованием, регби, танцую в украинском клубе гопак. После всех занятий мне хочется поиграть и повеселиться. Со своими друзьями я немного играю онлайн, мне это нравится. Minecraft, Fortnite".

О чем мечтает накануне дня рождения: "На свой день рождения я хочу, чтобы мама была рядом. И еще хочу снова побывать с ней на Маврикии".



Напомним, что 22, 23, 24 декабря в Киеве пройдут праздничные гала-концерты "Рождественская история с Тиной Кароль". Это мультиформатное шоу, где лучшие звёзды страны споют свои хиты и Колядки. В концерте, помимо Тины примут участие MONATIK, DZIDZIO, The Hardkis, Время и стекло, KAZKA, Олег Скрипка и ВВ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, "Женский Квартал", Michelle Andrade, KHAYAT и многие другие. Полную версию интервью Тины Кароль и Вениамина Огира читайте на страницах Viva!

Напомним, ранее Кароль и Балан засыпали сеть романтичными фото с Танцев со звездами 2019.