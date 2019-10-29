"В воздухе любовь": Кароль и Балан засыпали сеть романтичными фото с Танцев со звездами 2019

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Артисты подогрели слухи о своем романе

Тина Кароль и Дан Балан поразили поклонников в самое сердце чувственным и проникновенным номером на дуэтную песню "Домой" которую исполнили во время дестятого "мистического" эфира проекта "Танцы со звездами 2019". Поклонники звезд вновь заговорили о том, что между ними есть химия и искра, а артисты лишь подогорели интерес к себе серией романтических фото со сцены и не только. Дан и Тина обменялись в Instagram своеобразными фотопосланиями, а певец еще и решил оставить для украинской поп-дивы таинственный месседж.

Тина разместила на странице целую вереницу эффектных кадров, на которых позировала в образе белокурого ангела с широкими крыльями. Она сменила за вечер два наряда – оба белые, идеально подчеркнувшие фигуру звезды. Среди снимков было немало совместных кадров с Даном, который на вечер перевоплотился в потомка Дракулы, – вот он обнял певицу за плечи, спрятался за ее крыло, крепко держит за руку, смотрит в упор и улыбается, исполняя свой куплет композиции.

Певец также не устоял и показал совместные фото с Тиной. Причем часть из них опубликовал в сториз. На одном из фото Дан шагает с Тиной за руку по сцене, на другом – крепко держит ее , пока певица смеется, запрокинув голову.

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Дан предпочел подписать кадры словами из заглавной песни к мюзиклу "Призрак оперы", причем на английском языке.

"Спой со мной еще раз. Наш странный дуэт… Фантом оперы здесь, в моих мыслях…." - оставил таинственное послание артист.

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/danbalan)

Поклонники пришли в восторг от романтических снимков Тины и Дана. Они начали выпытывать у звезд, что же их на самом деле связывает: чувства или творчество? Слова восхищения и комплименты сыпались на артистов как из рога изобилия.

Такие красивые с Даном, ну просто загляденье! И дуэт вышел просто нереальным, столько нежности, эмоций, просто за гранью

Шикарная.... Вы с Даном прекрастная пара!

Очень красивая пара! Инь и Янь!

Это невозможно красиво!

Это было краство… В воздухе была магия и любовь

Какие же вы классные, Голливуд, красивая пара не реально, вы прямо созданы быть вместе

Скриншот комментариев

Дан отреагировал на теплые пожелания и отзывы поклонников: "Спасибо вам, дорогие, за прекрасные слова и эмоции. Когда происходит магия… Это вне моего контроля".

Скриншот комментариев

Видео: YouTube/Танцы со звездами

Ранее Тина Кароль привела любимого сыночка Веню на первое в его жизни интервью в прямом эфире.