До свидания, Мексика: Оля Полякова в купальнике пожаловалась на испорченный отпуск

Певица ожидала от экзотического курорта большего
Оля Полякова, которая ярко отметила свой день рождения на мексиканском курорте, не без сожаления сообщила, что отпуск, который не совсем оправдал ее ожидания, подходит к концу.
Певица на своей странице в Instagram поделилась солнечными пляжными фото, на которых позировала с двумя дочерьми Марией и Алисой. Для фотосета они выбрали яркие купальники, которые контрастировали с белоснежным песком и бирюзовыми волнами. Они так весело улыбались, обнимались и целовались на камеру, что невозможно поверить, что в отдыхе пошло что-то не так, однако в подписи под фото Оля Полякова честно призналась, что кое в чем курорт ее разочаровал
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"Ну, до свидания Мексика! Это было, честно говоря, непонятно... не тот отель, не тот вид отдыха( для нас), но с впечатлениями, что бы понять эту страну, нам нужно приехать ещё раз!" - откровенно написала знаменитость.
Как скоро певица повторит свой вояж она не сообщила, однако пользователи порекомендовали ей не спешить бронировать заграничный отель, а для начала прокатиться по украинским курортам и вспомнить, как выглядит по-настоящему неудачный отдых. А еще отметили, что фигуры у прекрасного пола в семействе Поляковых хороши, как на подбор:
Напомним, что Оля Полякова засветила фигуру на пляже в Майами, куда летала с дочками Машей и Алисой.