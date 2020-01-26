До свидания, Мексика: Оля Полякова в купальнике пожаловалась на испорченный отпуск

Оля Полякова, которая ярко отметила свой день рождения на мексиканском курорте, не без сожаления сообщила, что отпуск, который не совсем оправдал ее ожидания, подходит к концу.

Певица на своей странице в Instagram поделилась солнечными пляжными фото, на которых позировала с двумя дочерьми Марией и Алисой. Для фотосета они выбрали яркие купальники, которые контрастировали с белоснежным песком и бирюзовыми волнами. Они так весело улыбались, обнимались и целовались на камеру, что невозможно поверить, что в отдыхе пошло что-то не так, однако в подписи под фото Оля Полякова честно призналась, что кое в чем курорт ее разочаровал

Фото: Оля Полякова с дочерью Марией (instagram.com/polyakovamusic)

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"Ну, до свидания Мексика! Это было, честно говоря, непонятно... не тот отель, не тот вид отдыха( для нас), но с впечатлениями, что бы понять эту страну, нам нужно приехать ещё раз!" - откровенно написала знаменитость.

Как скоро певица повторит свой вояж она не сообщила, однако пользователи порекомендовали ей не спешить бронировать заграничный отель, а для начала прокатиться по украинским курортам и вспомнить, как выглядит по-настоящему неудачный отдых. А еще отметили, что фигуры у прекрасного пола в семействе Поляковых хороши, как на подбор:

Съездите в Геническ там всё то и всё понятно

Кирилловка вас ждёт

Мама по сравнению с дочкой - отдыхает! Круто когда дочка красотка!

Доченька,ну копия мамочка

Девченки солнечные батарейки, вы лучшие

Оляяяяя, під час Вашого перебування в Мексиці там було ще мінімум рази в три гарячіше

Повезло с генетикой, красотка

Зато таких сочных фоток точно ещё не было

Напомним, что Оля Полякова засветила фигуру на пляже в Майами, куда летала с дочками Машей и Алисой.