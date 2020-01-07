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Королевский размах: вдохновленная Оля Полякова решила стать хозяйкой замка

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.01.2020 - 15:25
Королевский размах: вдохновленная Оля Полякова решила стать хозяйкой замка
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица посетила знаменитую виллу Джанни Версаче

Оля Полякова вместе с двумя дочками, Машей и Алисой, улетела в Майами, где не только отдыхает, но и активно занимается спортом. Певица ходит на пляж и развлекается в компании друзей. Во время американского отпуска артистка решила совместить приятное с полезным – посетить знаковые места и насладиться изысканной кухней в фешенебельном заведении.

Так, Оля позирует в роскошных интерьерах виллы Джанни Верчаче в Майами. Она вместе с детьми и друзьями посетила ресторан на территории особняка легендарного дизайнера и впечатлилась увиденным.

"Мы заказали ужин на вилле Версаче. Здесь очень красивый ресторан. Здесь он жил и здесь его убили. Кто смотрел "Убийство Версаче", то это снималось именно на этой вилле. Тут есть отель, в котором можно снять номер. Кстати, стоит не так дорого. Ну, конечно, ресторан дорогой. Также есть роскошный бассейн", - провела виртуальную экскурсию по дому знаменитого кутюрье певица.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Также звезда устроила фотосессию в роскошных интерьерах у бассейна. Она выбрала для похода в ресторан удобный и комфортный лук – удобный черный комбинезон с укороченными штанами и комфортные сандали.

"Думаю, тоже куплю себе замок"- озвучила желание "Королева ночи".

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники одобрили намерения звезды, а также тут же заметили, что она выбрала для выхода в свет легкий и естественный макияж, которые певице очень к лицу.

  • Как Вам хорошо без боевого сценического мейкапа! Вы выглядите на 10 лет моложе без косметики и более элегантно
  • Красуня
  • Супер природня краса
  • Олечка, ты прекрасна
  • Оля, вы на фото как девочка 18-летняя. Оставайтесь всегда такой же молодой, красивой и шальной! С Рождеством вас!
  • Красавица. Волшебница
  • Королева должна жить в замке
  • Какие красивые фото!
  • Красоточка

Скриншот комментариев

Напомним, что дочка Оли Поляковой, Маша рассказала о проблемах со здоровьем во время отдыха в Майами.

Так непривычно: дочь Оли Поляковой сделала пирсинг носа и впервые "коротко" подстриглась (видео) Вся в золоте и камнях: Оля Полякова покорила "космическим" луком в финале Х-фактор 10
Новости Украины Оля Полякова
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