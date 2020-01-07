Королевский размах: вдохновленная Оля Полякова решила стать хозяйкой замка

Певица посетила знаменитую виллу Джанни Версаче
Оля Полякова вместе с двумя дочками, Машей и Алисой, улетела в Майами, где не только отдыхает, но и активно занимается спортом. Певица ходит на пляж и развлекается в компании друзей. Во время американского отпуска артистка решила совместить приятное с полезным – посетить знаковые места и насладиться изысканной кухней в фешенебельном заведении.
Так, Оля позирует в роскошных интерьерах виллы Джанни Верчаче в Майами. Она вместе с детьми и друзьями посетила ресторан на территории особняка легендарного дизайнера и впечатлилась увиденным.
"Мы заказали ужин на вилле Версаче. Здесь очень красивый ресторан. Здесь он жил и здесь его убили. Кто смотрел "Убийство Версаче", то это снималось именно на этой вилле. Тут есть отель, в котором можно снять номер. Кстати, стоит не так дорого. Ну, конечно, ресторан дорогой. Также есть роскошный бассейн", - провела виртуальную экскурсию по дому знаменитого кутюрье певица.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Также звезда устроила фотосессию в роскошных интерьерах у бассейна. Она выбрала для похода в ресторан удобный и комфортный лук – удобный черный комбинезон с укороченными штанами и комфортные сандали.
"Думаю, тоже куплю себе замок"- озвучила желание "Королева ночи".
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Поклонники одобрили намерения звезды, а также тут же заметили, что она выбрала для выхода в свет легкий и естественный макияж, которые певице очень к лицу.
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Напомним, что дочка Оли Поляковой, Маша рассказала о проблемах со здоровьем во время отдыха в Майами.