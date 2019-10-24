Светится от счастья: Настя Каменских похвасталась яркими фото у океана

Настя Каменских и Потап все свободное время проводят вместе - влюбленная парочка старается подстроить свои насыщенные рабочие графики так, чтобы побольше побыть только вдвоем. Почти каждое утро артисты отправляются на пробежку на свежем воздухе, а также наслаждались бабьим летом в Киеве, гуляя по паркам и лесу. Пока столица Украины страдает от тумана и смога, супруги отправились на полноценный отдых к океану.

На своей странице в Instagram певица поделилась яркими пляжными фото, на которых она просто-таки светится от счастья. Настя позировала на песке на берегу океана в белом купальнике, поверх которого набросила пляжную тунику бежевого цвета. Волосы артистки растрепаны ветром, а на лице нет ни грамма макияжа. На заднем плане можно рассмотреть бунгало, в котором они с Потапом остановились.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Только ты и природа ... тебе больше не нужно", - подписала кадры исполнительница.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

На еще одном снимке Каменских запечатлена в солнцезащитных очках, а в руках держит что-то, напоминающее веер или крыло большой бабочки, прикрыв им часть лица.

"В моменте", - отметила Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В разделе сториз своего аккаунта она выложила также пару фото с террасы их номера, на которых позирует, стоя в купальнике боком к камере и глядя на океан. К слову, на этих кадрах у артистки плоский животик, так что вероятнее всего, слухи о ее беременности пока что всего лишь слухи.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Восхищенные подписчики желают Каменских и Потапу отличного отдыха и осыпают комплиментами. Некоторые также раскрыли в комментариях место отдыха звездной парочки - они утверждают, что это курорт Канкун в Мексике.

Красивое место

Хорошо выглядишь

Какая ты красивая

Ты, природа и любимый и уж теперь точно ничего не нужно

Красивое место и Настя тоже

Солнышко

Как всегда,красивая!

Настюша, ты молодец!!!! Шикарная женщина и ты заслуживаешь счастья!!!! Пусть всегда твой мужчина помнит об этом и носит тебя на руках;)

божеееее.....чому це настільки гарноооооо

Богиня наша

Что ты с нами делаешь

Прекрасная, замечательная, красивая, нежная, загадочная Настя. Оставайся такой же

Это крыло бабочки???такое огромное

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских порадовала фанов утренним селфи без макияжа.