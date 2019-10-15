Сладкие деньки: Настя Каменских пленила счастливыми осенними фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица устроила жизнерадостную фотосессию в воздушном наряде

Пока в Киеве стоит теплое бабье лето, Настя Каменских старается наслаждаться им по полной. При любой возможности певица выбирается на природу с любимым мужем Потапом - так, недавно они прогулялись по лесу и порадовали фанов романтичным кадром. Если же времени немного, то артистка гуляет по улицам города. Счастливая Настя устроила на солнечных улицах веселую и беззаботную фотосессию.

Каменских запечатлена в воздушном платье в цветочный принт, которое красиво развевается, а также черной кожаной куртке и высоких сапогах. Девушка счастливо раскинула руки и прикрыла глаза и будто бежит навстречу фотографу. Которым, судя по тени, попавшей в кадр, выступил ее супруг Потап.

"Сегодня ощущаю счастье по особенному... " - призналась певица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Также исполнительница сделала селфи, на котором зажмурилась и подставила лицо теплому солнышку.

"Что ж за деньки то такие сладкие", - прокомментировала звезда.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях подписчики радуются вместе с Каменских, восхищаются ее красотой и желают продолжать оставаться счастливой. Некоторые даже предположили, что это из-за того, что артистка беременна.

Класна

Красотка

Наслаждайтесь, ловите каждый миг, каждой клеточкой и частицами себя.....

Когда Алексей фотограф....

Надеюсь скоро мама!!!

Сонячна така

Тень фотографа шикарная. Вы прелесть Вдохновляете безумно! Сияйте счастьем всегда! Вам идет

Потап спалился

Афигенное фото

и тень лысой головы Потапа)

Красивая

Солнышко. Как же классно когда муж фоткает жену

Класс, сияющая дурашливость вам к лицу, это всё любовь и вдохновение

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, стильная Настя Каменских показала, как радуется бабьему лету. Певица отправилась на прогулку в стильном наряде.

Ранее Настя Каменских восхитила дерзким образом в кожаном костюме с мини.