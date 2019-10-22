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"Красавица": Настя Каменских порадовала фанов утренним селфи без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.10.2019 - 13:31
"Красавица": Настя Каменских порадовала фанов утренним селфи без макияжа
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица заинтриговала снимком из аэропорта

Настя Каменских мастерски подогревает интерес поклонников - певица регулярно делится атмосферными осенними кадрами, романтическими фото с мужем Потапом и показывает свои утренние пробежки. Так, на днях звездные супруги устроили себе активное начало дня и сделали колоритный снимок в тумане. А вот этим утром артистка заинтирговала фанатов, поделившись селфи из аэропорта.

На фото Настя запечатлена без капли макияжа и с растрепанными волосами. Певица позирует в теплом черном пуловере и с кожаной сумкой-бананкой и выглядит немного уставшей. В геолокации она отметила аэропорт "Борисполь", но раскрывать, куда именно отправилась, пока не стала. Отметим, что кадр несколько заблюрен.

"Размазала фотку - красотка", - подписала фото Каменских.

&quot;Красавица&quot;: Настя Каменских порадовала фанов утренним селфи без макияжа

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики восхищаются естественной красотой артистки и интересуются, куда же она летит на этот раз.

  • Красотка
  • Куда летим?
  • Я обожаю вас, вы безумно красива!
  • Всегда смотрю на Вас и поражаюсь : вот создаёт же Бог идеальных людей !!!!
  • У вас новий колір волосся, вам личить
  • Просто красавица
  • Но красиво получилось
  • Красоточка
  • Солнышко ,удачного полета ,ты красотка
  • Красавица всегда
  • Ти краща
  • Ну и пофиг) Размазаная фотка не изменит твоей красоты. Прекрасного дня тебе

&quot;Красавица&quot;: Настя Каменских порадовала фанов утренним селфи без макияжа

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских после свадьбы и признался, что она создает ему счастье.

Мы также сообщали, что Настя Каменских устроила Потапу эффектную осеннюю фотосессию. Рэпер восхитил похудевшей фигурой и помолодевшим внешним видом.

Создает мне счастье: Потап рассказал об отношениях с Каменских после свадьбы Спортивная семья: Потап и Каменских показали утреннюю пробежку в тумане
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