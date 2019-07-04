Свадьба Тодоренко и Топалова: подружки невесты блеснули формамими в купальниках

Свадьба Тодоренко и Топалова отгремела вчера вечером, 3 июля в итальянском Сорренто. К сожалению, из-за технических сбоев facebook и instagram не все гости могли публиковать фото и видео со свадьбы. И все же несколько ярких кадров все равно "просочились" в сеть.

Так, в сети опубликовали кадр с фотосессии невесты, которая скорее всего прошла до самой церемонии. На снимке видим саму Регину Тодорнко, а также трех ее подружек-свидетельниц. Соответствующее фото было опубликовано на страничке MyGlamWish в twitter.

Все девушки позируют в одинаковых образах, а именно – в купальниках. Невеста – в белом закрытом купальнике, подружки – в бикини оливкового цвета. При этом купальники у подружек также отличаются по фасону. Образы девушек довершают различные серьги в ушках. К примеру, Регина выбрала массивные серьги круглой формы.

Кстати, также известны имена подружек невесты. На фото справа от Регины сидит ведущая "Орла и Решки" Алина Астровская. Далее – модель Аня Ковляшенко и хореограф Елена Чирва.

Регина Тодоренко и ее подружки невесты (фото: twitter.com/glam_wish)

Астровская, Тодоренко и Чирва до свадьбы Регины (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что до этого также появились первые фото со свадьбы Тодоренко и Топалова. Регина позирует в воздушном свадебном платье – со шлейфом и глубоким вырезом. Влад выбрал белый пиджак с бабочкой и укороченные черные брюки. Смотрится очень стильно.

Также в сети появлялись и другие фото с предсвадебной фотосессии Тодоренко. Тогда на фото была только Регина. Телеведущая позировала в белом платье, а также закутанной в одеяло.