Весілля Тодоренко і Топалова: подружки нареченої блиснули формамими в купальниках

Весілля Тодоренко і Топалова відгриміло вчора ввечері, 3 липня в італійському Сорренто. На жаль, із-за технічних збоїв facebook і instagram не всі гості могли публікувати фото і відео з весілля. І все ж кілька яскравих кадрів все одно "просочилися" в мережу.

Так, в мережі опублікували кадр з фотосесії нареченої, яка швидше за все пройшла до самої церемонії. На знімку бачимо саму Регіну Тодорнко, а також трьох її подружок-дружок. Відповідне фото було опубліковано на сторінці MyGlamWish в twitter.

Всі дівчата позують в однакових образах, а саме – у купальниках. Наречена у білому закритому купальнику, подружки – в бікіні оливкового кольору. При цьому купальники у подружок також відрізняються за фасоном. Образи дівчат довершують різні сережки у вушках. Приміром, Регіна вибрала масивні сережки круглої форми.

До речі, також відомі імена подружок нареченої. На фото праворуч від Регіни сидить ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська. Далі – модель Аня Ковляшенко і хореограф Олена Чирва.

Регіна Тодоренко і її подружки нареченої (фото: twitter.com/glam_wish)

Астровська, Тодоренко та Чирва до весілля Регіни (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зазначимо, що до цього також з'явилися перші фото з весілля Тодоренко і Топалова. Регіна позує в повітряній весільній сукні зі шлейфом і глибоким вирізом. Влад вибрав білий піджак з метеликом і укорочені чорні штани. Виглядає дуже стильно.

Також в мережі з'являлися і інші фото з передвесільної фотосесії Тодоренко. Тоді на фото була тільки Регіна. Співачка позувала у білій сукні, а також загорнуту в ковдру.