Свадьба года: Потап и Настя растрогали до слез серией романтичных фотографий с главного торжества

Потап и Настя Каменских продолжают нежится своим долгожданным медовым месяцем под жарким солнцем Турции. Кстати, ранее стало известно, что пара отдыхает не в городе Анталья, а в Кемере (город входит в регион Анталья). Напомним, что свадьба звездной пары состоялась 23 мая, в четверг. На следующий день Потап и Настя еще раз отпраздновали торжество, но уже в очень тесном семейном кругу. В ресторане были только родные пары и самые близкие друзья.

И вот, 25 мая Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете. Более того, неожиданно стало известно, что вместе с молодоженами в медовый месяц с ними улетели также две подруги Каменских – Анна Завгородняя (супруга Позитива из группы "Время и Стекло"), а также Людмила Голубицкая, основательница ивент-агенства.

Потап и Настя отдыхают в комапнии подруг - Людмила Голубицкая и Анна Завгородняя (фото: instagram.com/ludagolubitskaya)

Пока что пара не показывает и не рассказывает о деталях своей поездки. Зато что Потап, что Настя очень активно публикуют различные трогательные моменты со свадьбы 23 мая. На данный момент на instagram-страничках пары собралось уже немало фото – полноценный "семейный альбом". Интересно, что по снимкам можно проследить хронологию событий. Конечно, не всей свадьбы, но одной из важнейших его частей – когда счастливая Настя шла под венец.

Настя Каменских – счастливая невеста

В преддверии торжества Каменских опубликовала несколько фото "в ожидании". На певице – белоснежный халат. Зато она уже с прической и макияжем.

"Вот так начался вчерашний день! И он был идеальным", - поделилась тогда эмоциями Камеснких.

Настя Каменских перед церемонией (фото: instagram.com/kamenskux)

Далее певица показала свой свадебный образ – в роскошном белом облегающем платье и оригинально оформленной зоной декольте.

"Это был волшебный день! Спасибо, любимый @novias.ua, за идеальное платье невероятной красоты от @galialahav. Именно о таком я всегда мечтала… Этот букет невесты воплощение совершенства", - пишет Настя.

Свадебный образ Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Счастливые Потап и Настя: обмен кольцами

А далее посыпались восхитительные снимки самого торжества. На фото можно проследить встречу невесту гостями, Потапа, который протягивает ей руки на встречу, обмен кольцами и т.д.

Настя Каменских идет под венец к возлюбленному (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап встречает свою невесту (фото: instagram.com/kamenskux)

"Какая она у меня красивая", - подписал фото Потап

"Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це", - трогательно пишет Каменских.

Самая нежная и романтичная встреча (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот и момент обмена кольцами (фото: instagram.com/realpotap)

Встречаем мужа и жену (фото: instagram.com/kamenskux)

Свадебное путешествие

А далее молодожены Потап и Настя Каменских отправились в Турцию, где продолжают наслаждаться друг другом еще до сих пор. "Как мало нужно для счастья!" – подписал один из снимков Потап.

Потам и Настя во время свадебного путешествия в Кемере, Турция

Напомним, ранее сияющая Настя Каменских пленила фото в халате. Певица показала часы в преддверии свадьбы.

Также до этого Каменских похвасталась аппетитными формами в бикини. Певица позировала на пляже в блестящем купальнике оливкового цвета.