Весілля року: Потап і Настя зворушили до сліз серією романтичних фотографій з головного торжества

Потап і Настя Каменських продовжують ніжиться своїм довгоочікуваним медовим місяцем під жарким сонцем Туреччини. До речі, раніше стало відомо, що пара відпочиває не в місті Анталья, а в Кемері (місто входить в регіон Анталія). Нагадаємо, що весілля зіркової пари відбулася 23 травня, в четвер. На наступний день Потап і Настя ще раз відсвяткували свято, але вже в дуже тісному сімейному колі. У ресторані були тільки рідні пари і найближчі друзі.

І ось, 25 травня Потап і Настя Каменських вирушили у весільну подорож на приватному літаку. Більш того, несподівано стало відомо, що разом з молодятами в медовий місяць з ними полетіли також дві подруги Каменських – Анна Завгородня (дружина Позитиву з групи "Время и Стекло"), а також Людмила Голубицька, засновниця івент-агенства.

Потап і Настя відпочивають в компанії подруг - Людмила Голубицька і Анна Завгородня (фото: instagram.com/ludagolubitskaya)

Поки що пара не показує і не розповідає про деталі своєї поїздки. Зате що Потап, що Настя дуже активно публікують різні зворушливі моменти з весілля 23 травня. На даний момент на instagram-сторінках пари зібралося вже чимало фото – повноцінний "сімейний альбом". Цікаво, що по знімках можна простежити хронологію подій. Звичайно, не всього весілля, але одній з найважливіших його частин – коли щаслива Настя йшла під вінець.

Настя Каменських – щаслива наречена

Напередодні торжества Каменських опублікувала кілька фото "в очікуванні". На співачці – білосніжний халат. Але вона вже з зачіскою і макіяжем.

"Ось так почався вчорашній день! І він був ідеальним", - поділилася тоді емоціями Камеснких.

Настя Каменських перед церемонією (фото: instagram.com/kamenskux)

Далі співачка показала свій весільний образ – в розкішному білому платті, що облягає і оригінально оформленою зоною декольте.

"Це був чарівний день! Дякую, улюблений @novias.ua, за ідеальне плаття неймовірної краси від @galialahav. Саме про таке я завжди мріяла... Цей букет нареченої втілення досконалості", - пише Настя.

Весільний образ Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Щасливі Потап і Настя: обмін кільцями

А далі посипалися чудові знімки самого торжества. На фото можна простежити зустріч нареченої гостями, Потапа, який простягає їй руки на зустріч, обмін кільцями і т. д.

Настя Каменських йде під вінець до коханого (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап зустрічає свою наречену (фото: instagram.com/kamenskux)

"Яка вона у мене гарна", - підписав фото Потап

"Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'пам'ятай про це", - зворушливо пише Каменських.

Сама ніжна і романтична зустріч (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось і момент обміну кільцями (фото: instagram.com/realpotap)

Зустрічаємо чоловіка і дружину (фото: instagram.com/kamenskux)

Весільна подорож

А далі молодята Потап і Настя Каменських вирушили до Туреччини, де продовжують насолоджуватися один одним ще до цих пір. "Як мало треба для щастя!" – підписав один зі знімків Потап.

Потам і Настя під час весільної подорожі в Кемері, Туреччина

Нагадаємо, раніше сяюча Настя Каменських полонила фото в халаті. Співачка показала лічені години напередодні весілля.

Також до цього Каменських похвалилася апетитними формами в бікіні. Співачка позувала на пляжі в блискучому купальнику оливкового кольору.