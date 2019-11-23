"Суровые хот-доги": Осадчая и Горбунов позабавили веселым "дорожным" фото

Звездная пара устроила веселую поездку в Одессу
Яркая парочка Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени проводит вместе - не только дома, но и частенько на работе, ведь они трудятся на одном канале. Так, недавно звездные супруги встретились в прямом эфире во время полуфинала Танцев со звездами 2019, где теледива заменила на время Тину Кароль. А сейчас они отправились по работе в Одессу - причем их авиарейс отменили, поэтому пришлось поехать на машине.
Впрочем, супруги не сильно расстроились и явно весело провели время в дороге. Горбунов показал позитивное селфи с женой из авто, при этом Катя запечатлена в смешной желтой шапке и без грамма макияжа на лице.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Затем Юрий поделился забавным селфи с заправки, где они с Катей полакомились хот-догами. При этом они пронзительно смотрят в объектив.
"Суворі хот-доги в дорозі!!" - прокомментировал кадр ведущий.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Снимок вызвал активную реакцию у подписчиков шоумена, при этом некоторые удивились, что они едят подобную еду.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, Катя Осадчая блистала на балу в ярком платье и стильной шляпке.