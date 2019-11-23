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"Суровые хот-доги": Осадчая и Горбунов позабавили веселым "дорожным" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.11.2019 - 12:02
"Суровые хот-доги": Осадчая и Горбунов позабавили веселым "дорожным" фото
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездная пара устроила веселую поездку в Одессу

Яркая парочка Катя Осадчая и Юрий Горбунов много времени проводит вместе - не только дома, но и частенько на работе, ведь они трудятся на одном канале. Так, недавно звездные супруги встретились в прямом эфире во время полуфинала Танцев со звездами 2019, где теледива заменила на время Тину Кароль. А сейчас они отправились по работе в Одессу - причем их авиарейс отменили, поэтому пришлось поехать на машине.

Впрочем, супруги не сильно расстроились и явно весело провели время в дороге. Горбунов показал позитивное селфи с женой из авто, при этом Катя запечатлена в смешной желтой шапке и без грамма макияжа на лице.

&quot;Суровые хот-доги&quot;: Осадчая и Горбунов позабавили веселым &quot;дорожным&quot; фото

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Затем Юрий поделился забавным селфи с заправки, где они с Катей полакомились хот-догами. При этом они пронзительно смотрят в объектив.

"Суворі хот-доги в дорозі!!" - прокомментировал кадр ведущий.

&quot;Суровые хот-доги&quot;: Осадчая и Горбунов позабавили веселым &quot;дорожным&quot; фото

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Снимок вызвал активную реакцию у подписчиков шоумена, при этом некоторые удивились, что они едят подобную еду.

  • Я гадала Ви це не їсте
  • Какие же Вы классные, особенно Катюша без макияжа
  • Хот-доги - це погано для шлунку, а ви дуже гарні
  • А глаза хитрющие!!!)
  • Люблю вас!!!
  • Я думала, що Катя ніколи не їсть Хот-доги. Тим паче, суворі! А вона їсть Хот-доги і має таку фігуру! Це якась вселенська несправедливість
  • Катя і хот-дог. Вона просто з ним сфотографувалася?))
  • Які хитрі погляди. Щось задумали
  • Дуже гарна пара, приємного апетиту
  • Круті
  • Аж захотілося
  • Катя,ти без макіяжу зовсім на себе не схожа.Ви дуже класні!
  • В дороге они самые вкусные
  • Катя точно не ест, это два для Юры

&quot;Суровые хот-доги&quot;: Осадчая и Горбунов позабавили веселым &quot;дорожным&quot; фото

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Катя Осадчая блистала на балу в ярком платье и стильной шляпке.

Экзотический цветок: Катя Осадчая блистала на балу в ярком платье и стильной шляпке Осадчая с экстремальным декольте очаровала появлением с Горбуновым на Танцах со звездами 2019
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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