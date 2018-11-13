В бикини и ботфортах: Ирина Шейк снялась в горячей фотосессии

Фото: Ирина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Модель позировала для журнала V Magazine

Известная российская супермодель Ирина Шейк снялась в новой горячей фотосессии для журнала V Magazine. Снимком с фотосета звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Ирина позировала перед камерой фотографа Карин Бэкофф в сексуальном мини-бикини. Черный купальник Шейк дополнила ботфортами в тон. Свои пышные темные волосы модель игриво собрала руками над головой.

Стоит отметить, что 32-летняя Ирина может похвастаться восхитительной фигурой.

Фото: Ирина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Журнал V Magazine поделился на своей странице в Instagram закадровыми видеороликами, на которых запечатлено, как проходила съемка.

Видео: Ирина Шейк (instagram.com/vmagazine)

Вместе с Ириной Шейк для журнала V Magazine снялась еще одна русская модель – Наташа Поли.

Ирина, кстати, не только успешная модель, но и хорошая мама. Напомним, Ирина встречается с голливудским актером Брэдли Купером. О их романе стало известно весной 2015 года. Полтора года назад у пары родилась дочка Лея. Для модели и актера этот ребенок стал первым.

Ранее Ирина Шейк впечатлила откровенным фото с пляжа.

Мы также писали о том, что знаменитая модель поразила супер-откровенным купальником. Эмили Ратаковски произвела настоящий фурор в сети и на пляжах Сиднея, что в Австралии.

А также публиковали яркие фото и видео с показа Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подиум в соблазнительном белье из новой коллекции бренда вышли супермодели Эльза Хоск, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестры Джиджи и Белла Хадид и другие.

Видео: РБК-Украина