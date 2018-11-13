Знаменитая модель поразила супер-откровенным купальником

Фото: Эмили Ратковски (instagram.com/emrata)

Эмили произвела фурор на пляжах Сиднея

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски произвела настоящий фурор в сети и на пляжах Сиднея, что в Австралии. 27-летняя красотка появилась на берегу в супер-откровенном купальнике черного цвета, где и попала в объективы фотографов.

Напомним, год назад Эмили запустила именной бренд купальников Inamorataswim. С тех пор модель только в них и ходит. При этом выглядят они, как набор веревочек и очень маленьких кусочков ткани.

Фото: Эмили Ратковски (instagram.com/redcarpetmood)

Позже Эмили опубликовала на своей странице в Instagram пару фото, на которых позирует в том же купальнике, но в красном цвете, а в сториз показала еще и белый вариант пикантного бикини.

Фото: Эмили Ратковски (instagram.com/emrata)

Кстати, несмотря на идеальную фигуру, в интервью Harper's Bazaar Эмили сделала чистосердечное признание: она не занимается фитнесом и не сидит на диетах. Ей по душе индийская или тайская кухня и побольше мяса — и желательно наслаждаться всем этим, не вставая с постели.

Напомним, знаменитая 45-летняя модель полностью обнажилась.

Кстати, пышнотелая Эшли Грэм снялась в необычном фотосете для Vogue.

Мы также публиковали яркие фото и видео с показа Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подиум в соблазнительном белье из новой коллекции бренда вышли супермодели Эльза Хоск, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестры Джиджи и Белла Хадид и другие.

Видео: РБК-Украина