Супермама: беременная Эшли Грэм устроила зажигательные танцы в облегающем платье

Эшли Грэм обожает откровенничать на тему беременности и материнства. Недавно она снялась для американского Vogue, где рассказала много подробностей из личной жизни. Также пышнотелая красавица дала интервью Роузи Хантингтон-Уайтли, где поведала о лишнем весе, о том, с какими еще сложностями пришлось столкнуться. И конечно же, о радости быть мамой. Периодически она выкладывает в сеть лайфхаки, процедуры, свои наблюдения и просто веселые и провокационные ролики. В этот раз свое видео она посвятила необычному занятию.

Эшли Грэм демонстрирует упражнения для беременных (видео: instagram.com/ashleygraham)

Эшли записала ролик, где стоит в профиль и делает телом ритмичные движения. При этом ее уже внушительных размеров животик также двигается в такт. Многие поклонники сразу подметили, что малыш начал шевелиться и наверняка скоро появится на свет.

Эшли работает так же активно (фото: instagram.com/ashleygraham)

Кира Стокс, личный тренер Эшли, написала под постом: «Да, женщина!!! Продолжайте делать это и сжимать постоянно ягодичные мышцы... Развлекая нас всех на 100%». «Это лучшее ощущение», – парировала ей Грэм. По всей видимости, именно Стокс и рекомендовала будущей маме такие «танцы».

Новый женственный образ от Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Интересно, что Эшли делает эти упражнения, используя свободную минутку в перерыве между рабочими проектами. Так, в этот раз она стала героиней The Tonight Show от Джимми Фэллона. На запись программы она выбрала женственный наряд. Эшли одела черное облегающее платье на тонких бретельках с розовым принтом, которое сочетала с утонченными босоножками. Дополняет картину гладкая укладка и яркий макияж с выразительными губами. К слову, фолловеры звезды поинтересовались оттенком и маркой помады Эшли, и она с удовольствием рассказала, что это Revlon.