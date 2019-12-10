Супермама: вагітна Ешлі Грем влаштувала запальні танці в відвертій сукні

Ешлі Грем обожнює говорити на тему вагітності і материнства. Нещодавно вона знялася для американського Vogue, де розповіла багато подробиць з особистого життя. Також пишнотіла красуня дала інтерв'ю Роузі Хантінгтон-Уайтлі, де приділила увагу питанням зайвої ваги і тим труднощам, з якими довелося зіткнутися. І звичайно ж, радості бути мамою. Періодично вона викладає в мережу лайфхаки, процедури, свої спостереження і просто веселі і провокаційні ролики. Цього разу вона присвятила своє відео незвичайному заняттю.

Ешлі Грем демонструє вправи для вагітних (відео: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі записала ролик, де стоїть в профіль і робить ритмічні рухи тілом. При цьому її вже значних розмірів животик також рухається в такт. Багато шанувальників відразу помітили, що малюк почав ворушитися і напевно скоро з'явиться на світ.

Ешлі працює так само активно (фото: instagram.com/ashleygraham)

Кіра Стокс, особистий тренер Ешлі, написала під постом: «Так, жінка!!! Продовжуй робити це і стискати постійно сідничні м'язи... Розважаючи всіх нас на 100%». «Це найкраще відчуття», – парирувала їй Грем. По всьому, саме Стокс і рекомендувала майбутній мамі такі «танці».

Новий жіночний образ від Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що Ешлі робить ці вправи, використовуючи вільну хвилинку в перерві між робочими проектами. Так, цього разу вона стала героїнею The Tonight Show від Джиммі Фэллона. На запис програми вона обрала жіночний наряд. Ешлі одягла чорне облягаюче плаття на тонких бретелях з трояндовим принтом, яке поєднала з витонченими босоніжками. Доповнює картину гладка укладка і яскравий макіяж з виразними губами. До речі, фолловери зірки поцікавилися відтінком і маркою помади Ешлі, і вона з задоволенням розповіла, що це Revlon.