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Беременная богиня: Эшли Грэм в роскошном золотистом платье блистает на обложке американского Vogue

Lite » Мода 06.12.2019 - 21:36
Беременная богиня: Эшли Грэм в роскошном золотистом платье блистает на обложке американского Vogue
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель украсила обложку январского номера

Эшли Грэм стала одной из четырех героинь нового номера американского выпуска Vogue. Все они разные личности, но объединяет их одно – материнство. На обложке Эшли предстала в золотистом плиссированном платье Oscar de la Renta, которое подчеркнуло внушительный животик пышнотелой красавицы. Напомним, сына они с мужем ожидают уже в январе будущего года.

Беременная богиня: Эшли Грэм в роскошном золотистом платье блистает на обложке американского Vogue

Новая обложка Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли уже успела поделиться радостной новостью о новой работе со своими подписчиками в Instagram, опубликовав пару кадров со съемки и написав эмоциональный пост: "ОБЛОЖКА VOGUE!!! – Празднование инклюзивности, материнства, беременности и любви – это так сюрреалистично. Я мечтала об этом моменте всю свою карьеру с тех пор, как 18 лет назад начала работать моделью по каталогу в Небраске. Спасибо @voguemagazine и #AnnaWintour за беседу о беременности и материнстве, которая может быть как невероятно захватывающей, так и изолирующей. Сообщество и поддержка, которую я обнаружила на этом пути, были невероятными, и я рада поделиться этим памятным моментом с моим сыном и мужем на страницах Vogue. @annieleibovitz, ты заставила меня почувствовать себя настоящей беременной богиней".

Беременная богиня: Эшли Грэм в роскошном золотистом платье блистает на обложке американского VogueЭшли и Джастин (фото: instagram.com/ashleygraham)

В откровенном интервью она рассказала о материнстве, работе во время беременности и лайфхаках, помогающих ей держаться в тонусе, а также о эмоциональных срывах и безграничной любви к мужу, Джастину Эрвину. Он, кстати, также принял участие в фотосесии. На одном фото они позиурют на фоне моря. Эшли одета только в белую рубашку, а ее мужчина – в черные брюки.

Беременная богиня: Эшли Грэм в роскошном золотистом платье блистает на обложке американского VogueЭшли обожает своего мужа (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Когда я смотрю на эту картинку, я становлюсь таким эмоциональной, потому что в этот момент я чувствую себя сильне. Это свидетельствует о всех наших отношениях – мой муж поддерживает меня ВСЕГДА с первого дня. Я переполнена такой радостью и такой благодарностью, что мы делаем это вместе. Спасибо, спасибо, спасибо", – написала Эшли.

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