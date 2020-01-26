Супер-женщина: Регина Тодоренко опубликовала топ-10 дел, которые успевает за день

Телеведущая призналась, что многое успевает, но все равно волнуется
Регина Тодоренко — звездная ведущая шоу о путешествиях "Орел и Решка", которая недавно вместе со своей дружной семьей отпраздновала юбилей любимого дедушки и забросала сеть снимками в тесном семейном кругу, показав всех своих родственников, поделилась в Instagram насыщенным графиком молодой мамы и успешной бизнесвумен.
Не секрет, что практически сразу после рождения сына ведущая вернулась на работу и стала активно сниматься в авторской передаче и в качестве приглашенной ведущей на других проектах. Кроме того, она активно сотрудничает со всемирноизвестными брендами и проводит с ними совместные съемки, учиться, путешествует и при этом успевает вести домашнее хозяйство, воспитывать сына и уделять время любимому мужу.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
В своем аккаунте она составила список дел, которые успевает сделать за день, который впечатлил своей насыщенностью и разнообразием задач, которые ставит перед собой Регина. Опубликовала она свой список топ-10 дел под довольно не однозначными фото из санузла, однако при ближайшем рассмотрении, это оказались кадры со съемок вместе с ее супругом Владом Топаловым.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Бывает же такое настроение , когда на все на.... У вас как сейчас дела?
Небольшой отчёт за сегодня:
1. Сварила куриный бульон
2. Порисовала с сыном
3. Заказала спец игры для малышей
4. Съездили с Майклом в центр развития
5. Выпила кофе
6. Прослушала лекцию
7. Заказала продукты
8. Скайп-колл с журналистом (дала интервью)
9. Побеседовала с аниматором о создании мультфильма.
10. Вычитываю сценарий на завтрашний студенческий форум. Волнуюсь"
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики удивились невероятной работоспособности знаменитости и даже назвали ее супер-женщиной, которая не должна ни о чем волноваться, ведь так продуктивно работать может не всякий:
Стоит отметить, что звезда телеэкранов успевает еще заниматься спортом, но не только в зале - вона активно серфит. Так, недавно она поделилась яркими кадрами серфинга на Бали.