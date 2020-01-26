Супер-жінка: Регіна Тодоренко опублікувала топ-10 справ, які встигає за день

Телеведуча зізналася, що багато встигає, але все одно хвилюється
Регіна Тодоренко — зіркова ведуча шоу про подорожі "Орел і Решка", яка нещодавно разом зі своєю дружною сім'єю відсвяткувала ювілей улюбленого дідуся і закидала мережу знімками в тісному сімейному колі, показавши всіх своїх родичів, поділилася в Instagram насиченим графіком молодої мами й успішної бізнесвумен.
Не секрет, що практично відразу після народження сина ведуча повернулася на роботу і почала активно зніматися в авторській передачі і в якості запрошеної ведучої на інших проектах. Крім того, вона активно співпрацює з всесвітньо відомими брендами і проводить з ними спільні зйомки, вчитися, подорожує і при цьому встигає вести домашнє господарство, виховувати сина і приділяти час коханому чоловікові.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
У своєму акаунті вона склала список справ, які встигає зробити за день, який вразив своєю насиченістю і різноманітністю завдань, які ставить перед собою Регіна. Опублікувала вона свій список топ-10 справ під досить не однозначними фото з санвузла, однак при найближчому розгляді, це виявилися кадри зі зйомок разом з її чоловіком Владом Топаловим.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Буває ж таке настрій , коли на все.... У вас як зараз справи?
Невеликий звіт за сьогодні:
1. Зварила курячий бульйон
2. Помалювала з сином
3. Замовила спец ігри для малюків
4. З'їздили з Майклом в центр розвитку
5. Випила кави
6. Прослухала лекцію
7. Замовила продукти
8. Скайп-колл з журналістом (дала інтерв'ю)
9. Поспілкувалася з аніматором про створення мультфільму.
10. Вичитую сценарій на завтрашній студентський форум. Хвилююся"
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Підписники здивувалися неймовірній працездатності знаменитості і навіть назвали її супер-жінкою, яка не повинна ні про що хвилюватися, адже так продуктивно працювати може не кожен:
Варто відзначити, що зірка телеекранів встигає ще займатися спортом, але не тільки в залі - вона активно серфить. Так, нещодавно Регіна поділилася яскравими кадрами серфінгу на Балі.