"Сценарий - не моя история": TAYANNA высказалась об уходе из Танцы со звездами 2019

TAYANNA наконец решила расставить все точки над “і” после эмоционального второго эфира шоу Танцы со звездами 2019, который отгремел вчера, 1 сентября. Напомним, что по результатам зрительского голосования, проект покинула пара TAYANNA и Игорь Кузьменко. В финале они “боролись” с парой Матвеева-Шохин.При этом ведущий Юрий Горбунов отметил, что разрыв между парами был невелик. И все же, TAYANNA покинула проект, представив публике свой, как выяснилось, финальный танец - фокстрот.

Безусловно, многие поклонники певицы ждали, когда же она выскажется по поводу ухода из “Танцев”. На своей страничке в сети instagram певица развернуто описала свои эмоции.

TAYANNA подчеркнула, что в “шоу со ценарием и ролями” ей нет места!

“Мої любі, хочу відверто поділитися з вами своїми думками стосовно вчорашнього прямого ефіру Танці з зірками 2019. Звісно, в планах у нас з Ігорем Кузьменко не було так швидко покинути проект. Обдумуючи, чому все ж таки ми, я зрозуміла одну річ - шоу там де є сценарій і розписані герої по ролям, напевно, не моя історія, і drama-queen - це точно не про мене. По життю в мене було багато переламних моментів, але своїм прикладом сильної та водночас ніжної жінки я хочу показати багатьом дівчатам, як можна продовжувати насолоджуватись життям незважаючи ні на що! Тому Всесвіт знає трошки більше за нас та вносить свої корективи у наші плани”, - пишет украинская исполнительница.

Скриншот поста: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Игорь Кузьменко и Татьяна Решетняк (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Поклонники певицы поспешили оставить несколько комментариев под ее новім постом:

“Найкраща!”

“Так может уже и победитель известен?”

“Ви неймовірна! Жіночна)) ваша творчість надихає))”

“Дуже гарно сказано”

“Дуже шкода що так сталося( На мою думку зовсім не ви мали покинути це шоу!(“

“Я видела вашу пару в финале. Очень жаль”

Скриншот комментариев: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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TAYANNA и Игорь Кузьменко – Фокстрот – Танцы со звездами 2019

Кстати, до этого TAYANNA рассказала об отношениях с партнером по Танцы со звездами. Еще до своего ухода из проекта певица подчеркнула, что хотела бы экспериментировать!

Напомним, ранее TAYANNA сделала откровенное признание о своем бывшем. "Я считала, что не умею петь, не умею танцевать, что я вообще ни на что не способна. Потому что так мне говорил он", – рассказала певица.