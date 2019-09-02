"Сценарій - не моя історія": TAYANNA висловилася про відхід з Танці з зірками 2019

TAYANNA нарешті вирішила розставити всі крапки над "і" після емоційного другого ефіру шоу Танці з зірками 2019, який відбувся вчора, 1 вересня. Нагадаємо, що за результатами глядацького голосування, проект залишила пара TAYANNA та Ігор Кузьменко. У фіналі вони "боролися" з парою Матвєєва-Шохін.При цьому ведучий Юрій Горбунов зазначив, що розрив між парами був невеликий. І все ж, TAYANNA покинула проект, представивши публіці свій, як з'ясувалося, фінальний танець - фокстрот.

Безумовно, багато шанувальників співачки чекали, коли ж вона висловиться з приводу відходу з "Танців". На своїй сторінці в мережі instagram співачка розгорнуто описала свої емоції.

TAYANNA підкреслила, що в "шоу зі ценарием і ролями" їй немає місця!

“Мої любі, хочу відверто поділитися з вами своїми думками стосовно вчорашнього прямого ефіру Танці з зірками 2019. Звісно, в планах у нас з Ігорем Кузьменко не було так швидко покинути проект. Обдумуючи, чому все ж таки ми, я зрозуміла одну річ - шоу там де є сценарій і розписані герої по ролям, напевно, не моя історія, і drama-queen - це точно не про мене. По життю в мене було багато переламних моментів, але своїм прикладом сильної та водночас ніжної жінки я хочу показати багатьом дівчатам, як можна продовжувати насолоджуватись життям незважаючи ні на що! Тому Всесвіт знає трошки більше за нас та вносить свої корективи у наші плани", - пише українська виконавиця.

Скріншот поста: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Ігор Кузьменко і Тетяна Решетняк (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Шанувальники співачки поспішили залишити кілька коментарів під її новим постом:

“Найкраща!”

“Так может уже и победитель известен?”

“Ви неймовірна! Жіночна)) ваша творчість надихає))”

“Дуже гарно сказано”

“Дуже шкода що так сталося( На мою думку зовсім не ви мали покинути це шоу!(“

“Я видела вашу пару в финале. Очень жаль”

Скріншот коментарів: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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TAYANNA та Ігор Кузьменко – Фокстрот – Танці з зірками 2019

До речі, до цього TAYANNA розповіла про стосунки з партнером по Танці з зірками. Ще до свого відходу з проекту співачка наголосила, що хотіла б експериментувати!

Нагадаємо, раніше TAYANNA зробила відверте зізнання про свого колишнього. "Я вважала, що не вмію співати, не вмію танцювати, що я взагалі ні на що не здатна. Тому що так мені говорив він", – розповіла співачка.