Стройная Жанна Бадоева раскрыла свой секрет похудения

Телеведущая Жанна Бадоева может похвастаться стройной фигурой и регулярно восхищает поклонников стильными и элегантными образами. Несмотря на то, что она живет в Италии, которая славится своими гастрономическими соблазнами, ей удается поддерживать себя в хорошей форме. На своей странице в Instagram Жанна шутливо поделилась своим "секретом похудения".

Она опубликовала фото, на котором идет по улице в мини-платье, выгуливая на поводках сразу трех собачек породы померанский шпиц.

"Вы часто спрашиваете у меня советы про уход за собой)))) Мой главный бьютихак: хочешь похудеть – заведи собаку, хочешь сильно похудеть – заведи две или три! Доброе утро!" - с юмором написала Бадоева.

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

К слову, ранее она призналась, что никогда не сидела на диетах.

"Слова "диета" в моей жизни не было. Не вижу смысла жить и мучить себя невкусной едой. Вообще-то я до первых родов была худая. В детстве из-за моего болезненного вида маме даже советовали сводить меня к врачу. А у меня просто такая фигура: руки и ноги худые, а остальное нет. Всю жизнь стараюсь правильно подбирать одежду, чтобы выглядеть как следует (таким образом ввожу вас в заблуждение)", - поделилась ведущая.

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

Подписчики знаменитости поблагодарили ее за позитив и оставили комплименты ее чувству стиля и внешнему виду в целом.

"Доброе, обожаю вас, ваш смех и энергетику. любуюсь"

"Жанна, вы один позитив! И мне очень нравится, как вы одеваетесь!"

"Вы шикарны!"

"Так вроде фигура и так в норме! А собачки красивые!"

"Фотка супер!"

"Бадоева! Вы великолепны"

"Какие вы все красивые"

"У вас все в норме. Фигура что надо, ножки супер!!! Я наоборот всегда любуюсь вашей фигурой и вашими нарядами, они очень красивые и удобные. Вроде бы и нарядное, но в то же время очень удобное для путешествий"

Вы великолепная"

"Хорошенькая!!!"

Напомним, Жанна Бадоева поделилась нежным фото с мужем.

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