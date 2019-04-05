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"Как вы похожи!" Жанна Бадоева поделилась нежным фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2019 - 12:55
"Как вы похожи!" Жанна Бадоева поделилась нежным фото с мужем
Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

Фаны отметили, что ведущая с мужем очень похожи внешне

Известная телеведущая Жанна Бадоева, которая сейчас снимает собственное шоу "Жизнь других" о том, как живется людям в разных городах и странах и в процессе хвастается эффектными весенними нарядами, очаровала фанов нежным фото со своим супругом Василием Мельничиным. Романтическое фото она опубликовала на своей странице в instagram.

На фото мужчина сидит за столом, а Жанна стоит сзади и любяще обнимает его за плечи и шею. В подписи к публикации ведущая выразила свое мнение о юморе в семье.

"Я думаю, что если нет чувства юмора, то и хороших, здоровых отношений не получится)))) В нашей паре юмор у меня, ум — у Василия. Поэтому из любых ситуаций выходим либо по-умному, либо с чувством юмора)))) А как у вас обстоят дела с юмором в паре?" - поделилась Бадоева.

&quot;Как вы похожи!&quot; Жанна Бадоева поделилась нежным фото с мужем

Фото: Жанна Бадоева с мужем (instagram.com/zhanna_badoeva)

Отметим, что вместе со вторым мужем она живет в Венеции и уже даже получила итальянское гражданство.

Подписчики поспешили выразить свое мнение о словах экс-звезды "Орла и Решки", а также отметили, что Жанна и ее муж очень похожи внешне.

  • "От вашей пары веет любовью и счастьем двух зрелых и красивых людей"
  • "Классная пара!"
  • "Как вы здорово смотритесь вместе! Как одно целое"
  • "Если есть идеальные пары, то они выглядят именно так как вы!!! Любуюсь вами"
  • "Как вы похожи! Счастья вам и любви!!!"
  • "Без юмора никуда, вы очень красивая пара"
  • "Фото просто прелесть, не зря говорят про две половинки, у вас так и есть даже такое ощущение что похожи между собой!!!"
  • "Вы стали внешне похожи друг на друга (в хорошем смысле слова)"
  • "Ох...как вы похожи"
  • "Как же мне нравится Ваша пара!!! Будьте счастливы!!!"
  • "Любящие люди со временем становятся неуловимо похожими друг на друга)"
  • "Красивая харизматичная пара! Так держать!)))"
  • "Любуюсь вашей парой"
  • "Вы так похожи как две капли воды"

Напомним, Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту от брака с Аланом Бадоевым.

Мы также писали, что Жанна Бадоева раскрыла подписчикам секреты своей завидной позитивности и лучезарности.

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