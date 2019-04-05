"Как вы похожи!" Жанна Бадоева поделилась нежным фото с мужем

Фаны отметили, что ведущая с мужем очень похожи внешне
Известная телеведущая Жанна Бадоева, которая сейчас снимает собственное шоу "Жизнь других" о том, как живется людям в разных городах и странах и в процессе хвастается эффектными весенними нарядами, очаровала фанов нежным фото со своим супругом Василием Мельничиным. Романтическое фото она опубликовала на своей странице в instagram.
На фото мужчина сидит за столом, а Жанна стоит сзади и любяще обнимает его за плечи и шею. В подписи к публикации ведущая выразила свое мнение о юморе в семье.
"Я думаю, что если нет чувства юмора, то и хороших, здоровых отношений не получится)))) В нашей паре юмор у меня, ум — у Василия. Поэтому из любых ситуаций выходим либо по-умному, либо с чувством юмора)))) А как у вас обстоят дела с юмором в паре?" - поделилась Бадоева.
Фото: Жанна Бадоева с мужем (instagram.com/zhanna_badoeva)
Отметим, что вместе со вторым мужем она живет в Венеции и уже даже получила итальянское гражданство.
Подписчики поспешили выразить свое мнение о словах экс-звезды "Орла и Решки", а также отметили, что Жанна и ее муж очень похожи внешне.
Напомним, Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту от брака с Аланом Бадоевым.
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