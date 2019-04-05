"Как вы похожи!" Жанна Бадоева поделилась нежным фото с мужем

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

Фаны отметили, что ведущая с мужем очень похожи внешне

Известная телеведущая Жанна Бадоева, которая сейчас снимает собственное шоу "Жизнь других" о том, как живется людям в разных городах и странах и в процессе хвастается эффектными весенними нарядами, очаровала фанов нежным фото со своим супругом Василием Мельничиным. Романтическое фото она опубликовала на своей странице в instagram.

На фото мужчина сидит за столом, а Жанна стоит сзади и любяще обнимает его за плечи и шею. В подписи к публикации ведущая выразила свое мнение о юморе в семье.

"Я думаю, что если нет чувства юмора, то и хороших, здоровых отношений не получится)))) В нашей паре юмор у меня, ум — у Василия. Поэтому из любых ситуаций выходим либо по-умному, либо с чувством юмора)))) А как у вас обстоят дела с юмором в паре?" - поделилась Бадоева.

Фото: Жанна Бадоева с мужем (instagram.com/zhanna_badoeva)

Отметим, что вместе со вторым мужем она живет в Венеции и уже даже получила итальянское гражданство.

Подписчики поспешили выразить свое мнение о словах экс-звезды "Орла и Решки", а также отметили, что Жанна и ее муж очень похожи внешне.

"От вашей пары веет любовью и счастьем двух зрелых и красивых людей"

"Классная пара!"

"Как вы здорово смотритесь вместе! Как одно целое"

"Если есть идеальные пары, то они выглядят именно так как вы!!! Любуюсь вами"

"Как вы похожи! Счастья вам и любви!!!"

"Без юмора никуда, вы очень красивая пара"

"Фото просто прелесть, не зря говорят про две половинки, у вас так и есть даже такое ощущение что похожи между собой!!!"

"Вы стали внешне похожи друг на друга (в хорошем смысле слова)"

"Ох...как вы похожи"

"Как же мне нравится Ваша пара!!! Будьте счастливы!!!"

"Любящие люди со временем становятся неуловимо похожими друг на друга)"

"Красивая харизматичная пара! Так держать!)))"

"Любуюсь вашей парой"

"Вы так похожи как две капли воды"

Напомним, Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту от брака с Аланом Бадоевым.

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