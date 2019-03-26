Как быть счастливой: Жанна Бадоева поделилась своими секретами

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

Ведущая дала советы, как быть позитивной и поменьше хмуриться

Популярная телеведущая Жанна Бадоева, которая недавно показала повзрослевшую дочь Лолиту от брака с Аланом Бадоевым, раскрыла подписчикам секреты своей завидной позитивности и лучезарности.

На своей странице в Instagram шоувумен поделилась солнечным фото, на котором она сидит на каменных ступеньках в белом платье и радостно улыбается. По словам Жанны, ничего сложного в том, чтобы быть счастливым, нет.

"Друзья!!! Вы все спрашиваете, откуда во мне столько позитива!!! Все просто!!!

Запомните эти простые вещи, и вы уже не будете такими хмурыми)))

1. Не нужно напрягаться, просто получайте удовольствие от себя, от того с кем вы общаетесь, от того, что вы делаете;

2. Ешьте меньше – если хотите похудеть.

3. Не хотите вставать с утра, не вставайте. Полежите. Все равно чуть позже встанете! И подумайте о тех плюсах, которые вас ждут сегодня, когда вы встанете и пойдете встречаться с людьми)))

4. Умейте и отдавать и брать. Поддерживайте баланс взаимодействия!!!" - написала Бадоева.

Фото: Жанна Бадоева (instagram.com/zhanna_badoeva)

Пользователи сети поблагодарили ведущую за мудрые слова и отличные советы.

"Золотые слова!!!!! Стараюсь жить так последние 3 года!!!! И оказывается, жизнь прекрасна!";

"Вы такая хорошая, веселая. 1000 раз поставила бы вам";

"По-моему, вы идеальная, так относиться к жизни легко и позитивно, любить себя, быть искренней, настоящей не каждый может. Я не знаю вас лично, но я уверена, что вы точно такая же в жизни";

"Вот про ешьте меньше, это точно!!!";

"Жанна, Вы сделали мое утро! Отличные советы. Удачного дня";

"Жанночка! Про кофе утренний забыли!!! Ещё пункт - и каждое утро чашечка шикарного кофе)))";

"Такая красивая, грациозная, энергичная итальянка. очень красивая";

"Жанна - Вы, нереально красивая женщина. Вы можете только вдохновлять";

"Ну что за прелестная женщина!!!" - пишут фолловеры.

Напомним, ранее Жанну Бадоеву заподозрили в третьей беременности.

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