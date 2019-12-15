"Страстная и чувственная": Каменских повторила образ Йовович в фильме "Пятый элемент"

Популярная украинская певица Настя Каменских любит эпатировать поклонников то провокационным клипами, то необычными образами. Но шоу Х-фактор, где она является членом жюри, звезда также радует публику сменой провокационных нарядов.

В прошлом эфире она появилась перед зрителями в образе роковой красотки с красными волосами, а в этот раз перевоплотилась в Лилу Даллас - главную героиню фильма "Пятый элемент", которую сыграла голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович.

Соответствующие фото супруга продюсера Алексея Потапенко разместила на своей страничке в Instagram. На снимке можно увидеть 32-летнюю Настю со светлым каре и оранжевом мини-платье с черными вставками, подчеркивающем ее фигуру. Образ дополнили лаковые ботфорты и металлический браслет.

"Сегодня я Лилу Даллас из фильма "Пятый элемент". Для настоящего артиста 5 элементом является его собственный X-faktor", - подписала кадр Каменских.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Также знаменитость прокомментировала свой образ, подчеркнув, что ее характер похож на характер Лилу Даллас.

"Мне очень нравится сегодняшний образ Лилу. Я страстная, но вместе с тем обладаю тонкой и чувственной натурой. Могу быть романтичной и огненной одновременно", - подписала снимок Настя Каменских.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Отметим, что в этом же парике звезду можно увидеть в ее новом клипе Elefante.

Напомним, ранее Каменских в нижнем белье похвасталась спортивными формами.