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Страсть и нежность: Ольга Сумская взволновала сеть постельными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.01.2020 - 12:51
Страсть и нежность: Ольга Сумская взволновала сеть постельными фото
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Черно-белые снимки подчеркнули томность и нежность момента

Актриса Ольга Сумская, которая сейчас активно гастролирует по стране, все-же находит время на общение со своими поклонниками и подписчиками в соцсетях. И делиться она не только семейными кадрами, о праздновании национальных праздников в кругу близких, с щедрыми застольями и традиционными обрядами, но и более интимными фото.

Страсть и нежность: Ольга Сумская взволновала сеть постельными фото

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

В своем Instagram Ольгя опубликовала серию черно-белых атмосферных снимков из своей спальни, на которых она грациозно позировала перед сном. На лице актрисы не было ни тени усталости, только нега и томный взгляд подчеркнули нежность момента.

Страсть и нежность: Ольга Сумская взволновала сеть постельными фото

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики оценили легкость и непринужденность, с которыми позирует любимая актриса и отметили, что время над ней не властно, в глазах искрят озорные нотки, а грация как у юной девушки:

  • Вас годы не берут
  • Какая грация и нежность
  • Оля,Оля-юная душа
  • Какая вы красивая
  • сама пристрасть)))
  • Невыносимо красиво
  • Ольга чуть-чуть сходит с ума

Страсть и нежность: Ольга Сумская взволновала сеть постельными фото

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Стоит отметить, что в семье народной артистки Украины скоро ожидается пополнение, 29-летняя дочь Ольги Сумской Антонина (от брака с актером Евгением Паперным) беременна. Так что скоро Ольга станет во второй раз бабушкой.

Кроме того вам будет интересно посмотреть, как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисы.

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Новости Украины Ольга Сумскаяактриса
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