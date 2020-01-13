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В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисы

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.01.2020 - 20:35
В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисы
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Изучаем секреты знаменитых актрис

Ольга Сумская, Наталья Сумская, Римма Зюбина, Ада Роговцева… Всех этих женщин объединяет не только успешная карьера, но и цветущий внешний вид, а еще – умение преподнести себя, которое с годами, похоже, только крепнет. Мы решили сравнить, какими знаменитые красавицы были в молодости и как выглядят сейчас. А также выяснить их главные секреты их неувядающей красоты.

Многие из наших героинь привыкли отвечать на подобные вопросы и щедро делиться своими секретами. Так, признанная красавица Ольга Сумская в свое время даже издала книгу на эту тему. Из множества рецептов и советов, которые сохранились еще от бабушки и прабабушки, Ольга составила настоящую энциклопедию красоты. Главные из ее советов просты – актриса советует смывать косметику маслами, не забывать о масках для лица и устраивать для лица контрастный душ. Также она придерживается раздельного питания и много двигается.

В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыВ молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыОльга Сумская с годами становится только краше (фото: instagram.com/olgasumska)

К слову, Ирма Витовская также предпочитает в уходе за кожей лица и тела масла. Но главным секретом считает спокойствие и счастье, которое идет изнутри.

В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыВ молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыИрма Витовская

Не менее интересно узнать несколько секретов от актрис старшего поколения. Так, Лариса Кадочникова признается, что красоту на долгие годы ей помог сохранить счастливый брак. Вместе с любимым мужчиной, который окружал ее заботой и любовью, она буквально расцветала. Не дает стареть и любимая работа, а также окружение близких по духу людей. Из более практичных советов она назвала маску на основе творога и сметаны.

В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыВ молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыЛариса Кадочникова

Ада Роговцева также признается, что секрет ее красоты в умении радоваться и любить, несмотря на жизненные невзгоды. Она уверена, что пластика не поможет, если человек не будет светиться счастьем изнутри. К слову, сама она как-то призналась, что не стала бы прибегать к пластическим операциям, даже если бы захотела. Так, у актрисы есть некоторые проблемы со здоровьем, а потому сложные процедуры с наркозом ей противопоказаны.

В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыВ молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыАда Роговцева (фото: соцсети)

В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыВ молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыНаталья Сумская

В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыВ молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыРимма Зюбина

В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыВ молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыРуслана Писанка

В молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыВ молодости и сейчас: как изменились с годами Ольга Сумская, Ада Роговцева, Римма Зюбина и другие актрисыОлеся Жураковская

Фото: соцсети

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