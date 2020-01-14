Самые милые: Ольга Сумская растрогала семейным ужином на Маланку

К семейному празднику также присоединились собачки Сумской
Ольга Сумская - одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая с большим удовольствием делится едва ли не всеми подробностями своей семейной жизни. При этом Народная артистка Украины с большим уважением относится к важным праздникам. К примеру, 13 января дружная семья Сумской отпраздновала Щедрый вечер - Маланку. Также в этот день празднуют “старый новый год”.
Так, на своей страничке в сети instagram Ольга показала несколько фото и видео с праздника, показав богатый на яства стол. Конечно же, особенного внимания заслуживают снимки с мужем и дочкой. На фото Ольга позирует с младшей 17-летней дочкой Анной и мужем, также актором Виталием Борисюком. Напомним, что у Ольги есть старшая дочь, 29-летняя Антонина от предыдущего брака с актером Евгением Паперным. Отметим, что молодая актриса беременна. Так что скоро Ольга станет во второй раз бабушкой!
Кстати, еще один член семьи на фото - один из домашних любимчиков. У Ольги есть две белоснежных чихуахуа – Джессика и Жасмин.
Ольга Сумская с дочкой, мужем и домашней любимицей (фото: instagram.com/olgasumska)
Поклонники Ольги поспешили оставить приятные комментарии под ее новым постом:
Скриншот комментариев: instagram.com/olgasumska
Видео: instagram.com/olgasumska
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