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Самые милые: Ольга Сумская растрогала семейным ужином на Маланку

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2020 - 13:46
Самые милые: Ольга Сумская растрогала семейным ужином на Маланку
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

К семейному празднику также присоединились собачки Сумской

Ольга Сумская - одна из звезд украинского шоу-бизнеса, которая с большим удовольствием делится едва ли не всеми подробностями своей семейной жизни. При этом Народная артистка Украины с большим уважением относится к важным праздникам. К примеру, 13 января дружная семья Сумской отпраздновала Щедрый вечер - Маланку. Также в этот день празднуют “старый новый год”.

Так, на своей страничке в сети instagram Ольга показала несколько фото и видео с праздника, показав богатый на яства стол. Конечно же, особенного внимания заслуживают снимки с мужем и дочкой. На фото Ольга позирует с младшей 17-летней дочкой Анной и мужем, также актором Виталием Борисюком. Напомним, что у Ольги есть старшая дочь, 29-летняя Антонина от предыдущего брака с актером Евгением Паперным. Отметим, что молодая актриса беременна. Так что скоро Ольга станет во второй раз бабушкой!

Кстати, еще один член семьи на фото - один из домашних любимчиков. У Ольги есть две белоснежных чихуахуа – Джессика и Жасмин.

  • Святкуємо Маланку разом! Зі Старим Новим роком, друзі! Нехай все старе залишиться в минулому і прийде нове, добре і радісне в кожен дім!” - трогательно подписала фото Ольга.

Самые милые: Ольга Сумская растрогала семейным ужином на Маланку

Самые милые: Ольга Сумская растрогала семейным ужином на Маланку

Ольга Сумская с дочкой, мужем и домашней любимицей (фото: instagram.com/olgasumska)

Поклонники Ольги поспешили оставить приятные комментарии под ее новым постом:

  • “Мої вітання, наша ріднесенька”
  • “Счастья Вам и добра вашему дому!”
  • “С новым годом вашу семью! Всех благ!!”
  • “Какие вы красивые) С праздниками вас!”
  • “Зі святом! Тільки добра у новому році!”
  • “Наша люба Роксолана, обожнюю”

Скриншот комментариев: instagram.com/olgasumska

Видео: instagram.com/olgasumska

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