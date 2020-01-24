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Пристрасть і ніжність: Ольга Сумська схвилювала мережу постільними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2020 - 12:51
Пристрасть і ніжність: Ольга Сумська схвилювала мережу постільними фото
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Чорно-білі знімки підкреслили ніжність моменту

Актриса Ольга Сумська, яка зараз активно гастролює по країні, все-таки знаходить час на спілкування зі своїми шанувальниками і підписниками у соцмережах. І ділитися вона не тільки сімейними кадрами, про відзначення національних свят у колі близьких, з щедрими застіллями і традиційними обрядами, але і більш інтимними фото.

Пристрасть і ніжність: Ольга Сумська схвилювала мережу постільними фото

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

У своєму Instagram Ольгя опублікувала серію чорно-білих атмосферних знімків зі своєї спальні, на яких вона граціозно позувала перед сном. На обличчі актриси не було ні тіні втоми, тільки нега і томний погляд підкреслили ніжність моменту.

Пристрасть і ніжність: Ольга Сумська схвилювала мережу постільними фото

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники оцінили легкість і невимушеність, з якими позує улюблена актриса і зазначили, що час над нею не владний, в очах іскрять пустотливі нотки, а грація, як у юної дівчини:

  • Вас роки не беруть
  • Яка грація і ніжність
  • Оля,Оля-юна душа
  • Яка ви красива
  • сама пристрасть)))
  • Нестерпно красиво
  • Ольга трохи сходить з розуму

Пристрасть і ніжність: Ольга Сумська схвилювала мережу постільними фото

Пристрасть і ніжність: Ольга Сумська схвилювала мережу постільними фото

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Варто відзначити, що в сім'ї народної артистки України скоро очікується поповнення, 29-річна дочка Ольги Сумської Антоніна (від шлюбу з актором Євгеном Паперным) вагітна. Так що скоро Ольга стане вдруге бабусею.

Крім того, вам буде цікаво подивитися, як змінилися з роками Ольга Сумська, Ада Роговцева, Римма Зюбіна та інші актриси.

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Новини України Ольга Сумськаактриса
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