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Всем желаю: Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2020 - 14:44
Всем желаю: Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой
Ольга Сумская с дочками Антониной и Анной (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумская также ответила на вопрос о поле ребенка

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная ждет второго ребенка. Об этом стало известно как раз 1 января 2020 года. Можно сказать, что актриса преподнесла подарок поклонникам и родственникам на Новый год. Тогда 29-летняя Тоня Паперная показала соответствующее видео, позируя возле украшенной елки. В эксклюзивном комментарии программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», народная артистка Украины Ольга Сумская прокомментировала пол ребенка и рассказала, относительно чего советуется с беременной дочерью.

29-летняя Антонина Паперная рассекретила беременность в Инстаграме. Ее мама Ольга Сумская сейчас отдыхает в Карпатах. Но специально для «Ранку з Україною» записала эксклюзивное видео.

  • «Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внученька? Ждем!» заинтриговала Ольга Сумская в эфире канала «Украина».

Даже отдыхая в горах, Ольга ежедневно на связи с дочерью. По словам народной артистки Украины, у нее для Антонины есть один особенный совет – наслаждаться этим прекрасным состоянием.

  • «Тоня постоянно мне звонит. Иногда советуется по тому или иному вопросу. Я помню свои те годы, когда я была беременной. И думаю – Боже, как все быстро течет. Поэтому, знаете, мой совет: дочь, наслаждайся этим состоянием!» – отметила популярная актриса.

Всем желаю: Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой

Всем желаю: Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой

Тоня Паперная и Владимир Яглыч (фото: instagram.com/tonya_papernaya)

Отметим, я что 29-летняя дочка народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная также пошла по стопам своей звездной матери. Тоня активно развивается в роли актрисы и уже может похвастаться несколькими знаками для себя ролями. На данный момент Антонина живет в Москве вместе со своим супругом - актером Владимиром Яглычем. Познакомилась пара в 2015 году. Именно тогда они рассекретили свои отношения. Впервые они вышли в свет на премьере фильма «Призрак». К слову Яглыч - бывший муж российской актрисы Светланы Ходченковой. Летом 2017 года у Паперной и Яглыча родилась дочь.

Напомним, ранее Ольга Сумская поделилась теплыми семейными фото и фирменным рецептом кутьи.

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