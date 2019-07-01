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Страдать за Брэдли некогда: постройневшая Ирина Шейк зажигает в Нью-Йорке со знаменитым дизайнером

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2019 - 20:28
Страдать за Брэдли некогда: постройневшая Ирина Шейк зажигает в Нью-Йорке со знаменитым дизайнером
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя красотка поддержала ЛГБТ-парад в Нью-Йорке

Ирина Шейк давно не появлялась на публике. Но такое важное событие, как ЛГБТ-парад в Нью-Йорке, она пропустить не могла. 33-летняя красотка присоединилась к движению вместе со своими друзьями из fashion-индустрии: Рикардо Тиши – креативным директором Burberry, Али Кавусси – агентом, а также фотографами Луиджи Мурено и Янго Хенци. Разумеется, наряд она подобрала соответствующий: белая футболка с радужными полосками – символом ЛГБТ, которую модель игриво завязала на животе узлом, а также ультракороткие джинсовые шорты и босоножки на высокой шпильке – конечно же, все от Burberry. Дополнил картину объемный рюкзак, а также серьги-кольца и солнцезащитные очки. Роскошные волосы модели свободно спадали по плечам.

Страдать за Брэдли некогда: постройневшая Ирина Шейк зажигает в Нью-Йорке со знаменитым дизайнеромСтрадать за Брэдли некогда: постройневшая Ирина Шейк зажигает в Нью-Йорке со знаменитым дизайнеромСтрадать за Брэдли некогда: постройневшая Ирина Шейк зажигает в Нью-Йорке со знаменитым дизайнеромИрина Шейк в Нью-Йорке (фото: instagram.com/irinashayk) 

К слову, знаменитая красавица была весела, много танцевала, фотографировалась, а затем опубликовала серию фото в своем микроблоге. "Любовь – это ответ", – написала она. Чуть позже она даже сняла футболку, оставшись в купальнике, и зажигала уже в таком виде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michael Angel (@michaelangelnyc)

Ирина веселится на параде (видео: instagram.com/michaelangelnyc) 

Стоит отметить, что среди посетивших парад отметилась масса знаменитостей. К примеру, Донателла Версаче, супермодели Кэндис Свейнпол и Жозефин Скривер, а также множество других. А вот среди подписчиков Ирины не так много толерантных с ней людей. Большинство из них возмутились, что Шейк не заняла нейтральную позицию, и пригрозились отписками.

Страдать за Брэдли некогда: постройневшая Ирина Шейк зажигает в Нью-Йорке со знаменитым дизайнеромКэндис Свейнпол, Рикардо Тиши и Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk) 

Тем временем разговоры о тяжелом расставании с ее экс-возлюбленным Брэдли Купером поутихли. Да и выглядит Ирина  далеко не несчастной. Она заметно постройнела, похорошела, что подчеркивают и ее откровенные наряды. Накануне парада она встретилась с давней подругой – Кэндис Свейнпол, в компании Рикардо Тиши они гуляли по Нью-Йорку. Для выхода Шейк выбрала короткое белое платье и "тяжелые" черные ботинки. Такой образ подчеркнул ее хрупкость и необычную красоту. Что ж, возможно, не за горами новый роман знаменитой модели!

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Новости Украины модамодельИрина Шейк
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