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Тропикана-женщина: роскошная Ирина Шейк покорила сеть новым "горячим" образом

Lite » Мода 18.06.2019 - 18:29
Тропикана-женщина: роскошная Ирина Шейк покорила сеть новым "горячим" образом
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя модель стала звездой показа Versace

Ирина Шейк, которая переживает не лучшие времена в личной жизни – недавно они окончательно расстались с Брэдли Купером, в депрессию не впала и карьеру не забросила. Девушка регулярно участвует в новых рекламных кампаниях, а также радует поклонников множеством выходов на подиум. В прошлые выходные в Милане состоялся показ Versace, который собрал целую плеяду лучших моделей, включая сестер Хадид, Стэллу Максвелл и других. Но, пожалуй, именно появление Шейк стало самым грандиозным.

Тропикана-женщина: роскошная Ирина Шейк покорила сеть новым &quot;горячим&quot; образом

Леопардовый принт к лицу Ирине (фото: instagram.com/versace) 

Ирина демонстрировала мини-платье леопардовой расцветки с глубоким декольте чуть ли не до пояса, открывающим роскошную грудь в черном нижнем белье, и длинными рукавами. На ногах у нее были черные босоножки на устойчивом каблуке. Волосы, зачесанные назад, чувственный макияж и множество фирменных золотых украшений дополнили идеальный образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Ирина на показе Versace (видео: instagram.com/irinashayk) 

Поклонники красавицы отметили, что она выглядит просто превосходно. Также многие из них не смогли удержаться от сравнений Ирины с Гагой, отметив, что она "горячее", "натуральнее" и вообще во всем превосходит конкурентку. Стоит отметить, что инсайдеры пары не раз подчеркивали, что Леди Гага к расставанию звездной пары отношения не имеет.

Тропикана-женщина: роскошная Ирина Шейк покорила сеть новым &quot;горячим&quot; образомИрина и Донателла давние подруги (фото: instagram.com/irinashayk) 

Видео и фото с показа облетели сеть, вызвав бурную реакцию миллионов пользователей, не только персон, приближенных к моде. Сама Ирина опубликовала ролик у себя на странице, написав: "Я всегда восхищалась Донателлой Версаче за расширение прав и возможностей окружающих ее людей. Она – пример самой женственной женщины и самого сильного человека. Спасибо за еще одно важное шоу! Я люблю тебя!". Сама Донателла опубликовала массу фото с моделями, под постом с Ириной она написала: "Спасибо тебе, что ты так восхитительна и такой хороший друг".

После показа знаменитый дом устроил грандиозную вечеринку, где веселились все принявшие в нем участие.

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