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"Столько нежности!" Тина Кароль очаровала образом в полупрозрачном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.06.2019 - 11:14
"Столько нежности!" Тина Кароль очаровала образом в полупрозрачном платье
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица предстала перед поклонниками с необычной для себя укладкой

Тина Кароль заставляет биться сердца поклонников чаще своими предельно эстетичными и чувственными образами. Она регулярно публикует снимки из новых и уже полюбившихся фанам фотосетов, каждый раз очаровывая и будоража их воображение своими перевоплощениями. На новом фото в Instagram певица предстала перед глазами подписчиков в нежном образе в полупрозрачном платье светло-голубого оттенка с открытыми плечами.

Поп-дива сидит, придерживая колени руками. Невесомая струящаяся ткань и рюши ее наряда придают дополнительную чувственность и хрупкость. Открытые плечи и область декольте – пикантный  штрих образа. Макияж сделан с акцентом на алые губы и выглядит в остальном максимально естественно.

Особого внимания заслуживает необычная, как для Тины, прическа. Волосы зачесаны назад с легким объемом, полностью открывая лицо. Кстати, поклонники ранее рассуждали, какая же длина и укладка идет певице, обсуждая ее эксперименты с волосами.

&quot;Столько нежности!&quot; Тина Кароль очаровала образом в полупрозрачном платье

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото не осталось без внимания многочисленной армии поклонников артистки, которые написали массу комплиментов для звезды.

"Тина! Какая же ты невозможно красивая, чувственная, нежная! И просто прекрасна!", "Девочка-весна", "Красота нереальная", "Неземная красота", "Столько нежности и красоты в одной фотографии. Так может только Тина", "Ты такая волшебная", "Прелесть!", "Тина, я слепну от вашей красоты", "Какой пронзающий взгляд", "Прекрасна як і завжди!" - отмечали они.

 

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль вызвала фурор постельным фото в белой рубашке.

Ранее нежная Тина Кароль озадачила фанов своим чувственным образом.

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