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"Стільки ніжності!" Тіна Кроль зачарувала образом у напівпрозорій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2019 - 11:14
"Стільки ніжності!" Тіна Кроль зачарувала образом у напівпрозорій сукні
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка з'явилася перед шанувальниками з незвичною для себе укладкою

Тіна Кароль змушує битися серця шанувальників частіше своїми гранично естетичними і чуттєвими образами. Вона регулярно публікує знімки з нових і вже улюблених для фанів фотосетів, кожен раз зачаровуючи і розбурхуючи уяву своїми перевтіленнями. На новому фото в Instagram співачка постала перед очима підписників в ніжному образі в напівпрозорій сукні світло-блакитного відтінку з відкритими плечима.

Поп-діва сидить, тримаючи коліна руками. Невагома струмуюча тканина і рюші її вбрання надають додаткову чуттєвість і крихкість. Відкриті плечі і область декольте – пікантний штрих образу. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи і виглядає в іншому максимально природно.

Особливої уваги заслуговує незвичайна, як для Тіни, зачіска. Волосся зачесане назад з легким об'єм, повністю відкриваючи обличчя. До речі, шанувальники раніше міркували, яка ж довжина і укладання йде співачці, обговорюючи її експерименти з волоссям.

&quot;Стільки ніжності!&quot; Тіна Кроль зачарувала образом у напівпрозорій сукні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото не залишилося без уваги численної армії шанувальників артистки, які написали масу компліментів для зірки.

"Тіна! Яка ж ти неможливо красива, чуттєва, ніжна! І просто прекрасна!", "Дівчина-весна", "Нереальна краса", "Неземна краса", "Стільки ніжності і краси в одній фотографії. Так може тільки Тіна", "Ти така чарівна", "Краса!", "Тіна, я сліпну від вашої краси", "Який пронизливий погляд", "Прекрасна як і завжди!" - відзначали вони.

 

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль викликала фурор постільним фото в білій сорочці.

Раніше ніжна Тіна Кароль здивувала фанів своїм чуттєвим образом.

"Спепляючий погляд": Тіна Кароль вбила наповал лаконічною естетикою "Занадто сексуальна": Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком
Новини України Тіна Кароль
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