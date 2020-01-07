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Глаза светятся! Счастливые Осадчая и Горбунов празднуют Рождество на Сейшелах

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.01.2020 - 16:29
Глаза светятся! Счастливые Осадчая и Горбунов празднуют Рождество на Сейшелах
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведущие отправились отдыхать в теплые края

Катя Осадчая и Юрий Горбунов после марафона из новогодних концертов, корпоративов и съемок отправились отдыхать на Сейшельские острова. Пара встретила 2020 год на работе, но не забыла о романтике и успела немного отдохнуть и насладится снежными пейзажами, теперь же их глаз радуют тропические ландшафты. Телезвезды показали, как отмечают Рождество у океана и поделились фотосетом у елки.

Катя надела легкое платье-халат с коротким рукавом молочного цвета, она решила не наносить макияж и дать коже отдохнуть. Из украшений – изысканная нить жемчуга на шее. Юрий же выбрал белую рубашку на выпуск и черные штаны.

"З Різдвом! Нехай всі ваші мрії здійснюються!" - поделились искренним пожеланием ведущие.Также они вдвоем спели традиционную рождественскую колядку.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

В комментаричх поклонники пары незамедлительно поздравили их со светлым праздником и отметили, что без макияжа Катя выглядит свежо и молодо.

  • Спасибо, взаимно. Вы такие классные
  • Вітання і гарного відпочинку!
  • Перлинна краса!
  • С Рождеством Христовым! Очень красивая пара! Катя, Вам очень хорошо без майкапа
  • Ви прекрасні
  • Вас також з Різдвом! Дуже красиві на цьому фото! Маю на увазі справжні,без макіяжу! І очі аж світяться!
  • З Різдвом Христовим! Дуже милі!

Скриншот комментариев

В InstaStories Катя и Юрий показали, чем занимаются в райском месте. Ведущая поделилась потрясающими живописными видами, которые открываются с террасы бунгало, а также показала селфи из ванной, на котором запечатлена в одном полотенце.

Глаза светятся! Счастливые Осадчая и Горбунов празднуют Рождество на Сейшелах

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Юрий же не на шутку увлекся велоспортом и даже озвучил свой новый девиз: "Не дня без велосипеда!"

Глаза светятся! Счастливые Осадчая и Горбунов празднуют Рождество на Сейшелах

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Кстати, сразу по прилету на курорт Катя поспешила на пляж и сделала несколько кадров в купальнике.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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