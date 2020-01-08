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Планы есть: Катя Осадчая откровенно высказалась о третьей беременности

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2020 - 17:30
Планы есть: Катя Осадчая откровенно высказалась о третьей беременности
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведущая является мамой двоих сыновей

Попудярная телеведущая Катя Осадчая - счастливая мама двоих сыновей. В этом году ее старшенький Илья уже отметит свое 18-летие! Отметим, что мальчик родился от предыдущего брака Осадчей с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком. В 2004 году пара развелась. А в браке с шоуменом Юрием Горбуновым артистка родила второго сыночка Ивана, которому в феврале этого года исполнится 3 года. При этом звездная пара до сих пор не показывает лицо ребенка, снимая его лишь со спины или сбоку.

В недавнем интервью журналу Теленеделя Горбунов признался, что получает огромное удовольствие от каждой проведенной минуты со своим сыном, а также заявил, что мечтает о еще одном ребенке.

Осадчая откровенно прокомментировала слова мужа и рассказала, готова ли стать мамой в третий раз. По мнению ведущей, это большая ответственность и необходимо учитывать свой рабочий график.

"Знаю, что Юра хотел бы еще одного ребенка! Если он еще и родил его, было бы прекрасно! Во-первых, не мы решаем, когда дети приходят в нашу жизнь. А во-вторых, к этому вопросу надо относиться с большей ответственностью, чем к рождению Ивана, потому что мы много работаем. Если появится еще один маленький член семьи, ему сможем уделять еще меньше времени. Так что планы у нас есть, но пока это только планы", - поделилась Катерина.

Планы есть: Катя Осадчая откровенно высказалась о третьей беременности

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее еще одна украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что мечтает о третьем ребенке, но пока что не может решиться. У нее уже есть дочь Нана и сыночек Александр.

"Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи", - отметила звезда.

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