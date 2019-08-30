Стильная внучка Ротару в вышиванке засветила стройные ножки на Манхэттене

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко сделала селфи в Нью-Йорке

Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко, которая стала студенткой престижной нью-йорской Школы дизайна, с удовольствием носит вещи украинских брендов и, по примеру своей бабушки, любит вышиванки. Девушка неоднократно публиковала фото в этих национальных нарядах и неизменно вызвала восхищение у подписчиков в Instagram. Этот раз не стал исключением.

София расположилась на полу в стильной вышиванке оливкового цвета, щедро украшенной крупным орнаментом. Девушка засветила стройные длинные ножки. Судя по всему, юная красавица сделала селфи в квартире на Манхэттене (именно так гласит отметка геолокации), ведь на снимке можно без труда рассмотреть интерьер помещения - белоснежный диван, торшер, пушистый плед и чашка с напитком на полу рядом с Соней.

"Собираюсь медленно, но верно", - оставила она подпись под снимком. Под фото подписчики девушки на разных языках стали оставлять комплименты.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Фолловеры не смогли устоять перед очаровательной украинской красавицей.

Ты вдохновляешь

Такая красивая!

Идеально!

Горжусь тобой! В добрый путь!

Очень красивая!

Красотка

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В сториз девушка также похвасталась видом из окна на урбанистические пейзажи Нью-Йорка и показала свою квартиру в деталях. "Устроила чаепитие в Нью-Йорке", - подписала она снимок с книгами и чашкой на столе.

Фото: интерьер квартиры Сони Евдокименко на Манхэттене (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что Соня Евдокименко уже публиковала фото, сделанное на улицах Нью-Йорка. Девушка позировала в ярком платье-мини.