Стильная Катя Осадчая покорила выходом в total white-образе

Катя Осадчая очаровала своим стильным образом (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая посетила Ukrainian Fashion Week

Известная ведущая Катя Осадчая, которая недавно в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем, восхитила поклонников своим стильным образом. Новое фото Осадчая выставила на своей странице в Instagram.

Телеведущая надела все белое, включая штаны с высокой талией, накидку и шляпу. Фотографию Катя сделала на Ukrainian Fashion Week, который проходит в "Мистецьком арсенале" с 31 августа по 4 сентября.

Катя Осадчая очаровала своим стильным образом (фото: instagram.com/kosadcha)

В этом году, кроме 45-ти шоу и презентаций с участием 64-х брендов, гостей ждут 5 специальных проектов, 6 лекций и множество интересных локаций. Ukrainian Fashion Week посещают причастные к модному бизнесу гости, пресса, блогеры, а также различные знаменитости.

Пользователи сети также оценили стиль Осадчей и оставили свои комментарии.

Вы такая очаровательная Екатерина;

Супер;

Вы невероятная;

Красавица;

Катерина - всегда шикарно выглядите и не важно на работе или дома, рядом с любимыми мужчинами!!!

Наряд мега крут, и вы конечно же тоже!

Очень изысканный образ.

Скриншот с Instagram

Напомним, что Осадчая наведалась на работу к Горбунову. Телеведущая пришла на спектакль с участием звезд.

Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая оригинально попрощалась с летом. При этом этим летом она позволила себе настоящий релакс.