UKRAINIAN FASHION WEEK SS20

31.08.2019 - 04.09.2019

64 дизайнерских бренда, 45 шоу и презентаций, 5 специальных проектов, инициированных Ukrainian Fashion Week, 6 лекций и публичных обсуждений. Ukrainian Fashion Week − это точка пересечения дизайнеров, профессиональных медиа и специалистов различных отраслей.

#GLOBAL UKRAINE

Презентовать в Украине авторитетные международные проекты не менее важно, чем представлять украинскую фешн-индустрию за пределами страны.

Презентация шведской выставки Fashion Revolution: The future of textiles

31.08 16:30 BE SUSTAINABLE! space, MA

Выставка "Fashion Revolution: Будущее текстиля" имеет целью осветить основные вызовы и кейсы модной индустрии, шведские решения и инициативы для более устойчивой системы.

Проект разработан Шведским институтом совместно с исследователями и fashion-экспертами.

Выставка организована при поддержке Посольства Швеции в Украине и Ukrainian Fashion Week.

Сегодня в fashion-индустрии преобладает линейная структура, которую иногда описывают словами "бери, делай, распоряжайся". Мировое производство одежды возросло более чем вдвое с 2000 года. Мы потребляем около 62 миллионов тонн одежды в год, и только 20 процентов повторно используется или перерабатывается.

Выставка демонстрирует новые инициативы модной индустрии Швеции − от исследовательских проектов до устойчивых коллекций, от стартапов до уже работающего бизнеса в различных областях и для различных операций – все это открывает путь к революции моды.

Лекция "Будущая система индустрии моды" Малин Виолы Веннберг (Mistra Future Fashion, Швеция)

01.09 13:30 Right wing, MA

Малин Виола Веннберг − Sustainable Fashion Advocate at heart, работает менеджером по коммуникациям в Mistra Future Fashion в Стокгольме, Швеция.

Mistra Future Fashion − это междисциплинарная исследовательская программа, направленная на системные изменения в модной индустрии и обществе. Программа имеет уникальную системную перспективу, функционирующую в консорциуме с 15 исследовательскими партнерами и более 50 отраслевыми партнерами. Mistra Future Fashion основана и финансируется главным образом шведским фондом MISTRA для стратегических экологических исследований. Общий бюджет составляет 110 млн шведских крон и рассчитан на 8 лет, с 2011 по 2019 год. Программа работает при поддержке RISE, Научно-исследовательских институтов Швеции.

Презентация проекта ECCO LEATHER FACTORY PETIT

01.09 18:30 ECCO space, MA

Этой осенью ЕССО празднует 25-летие в Украине! В честь юбилея, совместно с INTERTOP Ukraine, бренд впервые представит в Украине уникальную ЕССО Leather Factory Petit в рамках Ukrainian Fashion Week. Эта крафтовая мини-фабрика покажет гостям весь процесс обработки кожи и технологии создания готовых изделий, которые участники мастер-классов смогут испробовать самостоятельно.

ЕССО − легендарный бренд из Дании, который более 50 лет входит в тройку крупнейших в мире производителей обуви. Это единственная компания, полностью контролирующая все этапы производства и реализации: от непосредственной обработки кожи до примерки модели ее потенциальным владельцем в магазине. Скандинавский дизайн, максимальный комфорт и тщательная проверка качества − главные критерии при создании коллекций ECCO.

Лекция "WEB-мода. Современные технологии: вызовы и возможности" Фабио ди Николы (IED-Istituto Europeo di Design, Италия)

04.09 14:00 Rignt wing, MA

В рамках Ukrainian Fashion Week SS20 состоится открытая лекция Master Fashion Design Coordinator IED-Istituto Europeo di Design в Милане и Флоренции − Фабио ди Николы.

С 1988 года Фабио ди Никола − стилист собственного бренда мужской одежды. В то же время он консультирует и сотрудничает с известными модными компаниями. Фабио создал одежду для съемок фильма немецкого режиссера Вима Вендерса Palermo shooting, а также A perfect day by Ferzan Ozpetek, Different from those, Albakiara. В 2008 году Фабио разработал дизайн официальной формы Bologna F.C. Фабио ди Никола также сотрудничал с музыкантами, в частности с Subsonica, Mauro Ermanno Giovanardi, Quortet Solis.

#BE SUSTAINABLE!

Для Ukrainian Fashion Week движение sustainable fashion − приоритетное направление последних лет.

BE SUSTAINABLE! − это междисциплинарный проект UFW, созданный в коллаборации с Sustainable Fashion Pad. Миссия проекта заключается в продвижении идей устойчивого развития и содействии развития прогресса украинской fashion-индустрии. Проект создан для взаимодействия с аудиторией двумя способами: через физический спейс (интерактивное пространство) и лекторий.

Лекторий служит учебной платформой, направленной на создание продуктивного диалога между аудиторией и fashion-комьюнити. В этом сезоне лекторий будет состоять из лекций от ведущих украинских и международных специалистов устойчивого развития и панельной дискуссии "Be Sustainable: от вызова к реальности", в которой примут участие представители научного и fashion-сообщества, работающие в различных направлениях.

Интерактивное пространство сочетает демонстрацию устойчивых практик, дизайна, социальной ответственности и технологических инноваций – с целью интеграции этих элементов в украинскую модную индустрию.

#NEW GENERATION

Ukrainian Fashion Week поддерживает молодые таланты и создает условия для их развития.

Именно поэтому в марте 2000 года Украинская Неделя Моды запустила Конкурс молодых дизайнеров одежды "Погляд у майбутнє", а в 2003 и 2006 годах проекты New Names и Fresh Fashion. С 2014 года Ukrainian Fashion Week объединил показы участников этих проектов, создав в официальной программе UFW отдельный день, посвященный молодым дизайнерам – New Generation Day.

В этом году состоялся 20-й Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров одежды "Погляд у майбутнє". Свои коллекции в финале представили 18 конкурсантов, которые были выбраны из более сотни претендентов на этапах конкурса в Киеве, Львове и Одессе. Самые успешные из них выйдут на подиум Ukrainian Fashion Week SS20 в рамках платформы New Names.

EPSON DIGITAL FASHION − международный формат, который состоится в Украине в четвертый раз. Шоу на главном подиуме Ukrainian Fashion Week представит 8 финалистов конкурса − они продемонстрируют авторские принты и коллекции из принтованных тканей. Сразу после показа состоится Церемония награждения победителей − лучшие получают 3 профессиональных приза от компании Epson, публикацию коллекций на ведущем портале JetSetter.ua и обучение одного из победителей конкурса на курсе IED-Istituto Europeo di Design.

Закроет сезон SS20 финальное шоу социального конкурса SAFE FASHION от Rozetka и Ukrainian Fashion Week. В формате перформанса будет представлена коллекция финалистов конкурса, цель которого не только поддержать молодых дизайнеров, но и актуализировать тему безопасности пешеходов на дороге.

Показ коллекции SAFE FASHION состоится 4 сентября в 19:30 − прямо на пешеходном переходе перед Мыстецьким Арсеналом.

#MUNICIPAL PROJECT

Ukrainian Fashion Week впервые представляет Municipal Project.

Абсолютно новый, инициированный оргкомитетом Ukrainian Fashion Week, проект в формате специального пространства ознакомит fashion-аудиторию с ведущими брендами, работающими с уличной эстетикой: AATSUIII, ACT.1, ARCH, DFF, Keep, Métrique, Riot Division.

Людей разного возраста и рода деятельности все чаще можно встретить в одежде этих брендов на улицах украинских городов. Заинтересованность растет и среди поклонников за рубежом. Практичные повседневные вещи, которые являются незаменимыми для городской среды, уже давно стали частью украинского уличного стиля. А особенно, когда речь идет о культурных или арт-событиях − высокая концентрация отечественных марок в одном пространстве как нельзя лучше лучше иллюстрирует преданность аудитории вещам, которые инспирированы Украиной.

Для посещения всех событий Municipal Project гости могут зарегистрироваться на сайте fashionweek.ua и получить электронное приглашение, которое позволит им посещать пространство бесплатно с 31 августа по 4 сентября.

#FASHION FILM

3 сентября "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" приглашает на допремьерный показ фильма "Гениальный кутюрье" от KyivMusicFilm.

"Гениальный кутюрье" − документальная лента о последних годах Ива Сен-Лорана и его Модном доме. Оливье Мейру почти на три года получил эксклюзивный доступ к мастерским Дома Yves Saint Laurent, где его легендарный основатель готовил свои последние коллекции. Работу над фильмом завершили еще в 2001 году, но против выпуска картины выступил партнер Сен-Лорана − Пьер Берже. Лишь в конце 2015 года, через 7 лет после смерти Сен-Лорана, Берже меняет свое мнение и дает добро на выход картины.

"Гениальный кутюрье" − это нечто большее, чем биографическая лента об одном из самых гениальных дизайнеров нашего времени. Это − задокументированная история начала конца и физического упадка. Это момент, когда творческое вдохновение кажется чем-то недостижимым, а прекрасный яркий мир, который ты создавал на протяжении жизни, разрушается прямо на глазах.

Партнер показа "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" − инвестиционная компания, профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Надежный партнер и эксперт в сфере инвестирования, входит в ТОП-5 торговцев на украинском фондовом рынке. Делает инвестиции понятными и доступными.